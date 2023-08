Decorar para o regresso à rotina

A organização é cada vez mais uma tendência no mundo da decoração. Ter um espaço acolhedor e organizado é essencial para encontrar equilíbrio e bem-estar. A decoração não se trata apenas de estética, uma vez que esta também influencia diretamente o estado de espírito, produtividade e qualidade de vida.

Para criar um ambiente eficiente, é importante garantir uma organização funcional. A desordem visual pode gerar stress e dificultar as tarefas diárias, por isso é fundamental investir em soluções práticas de armazenamento e organização.

Comece por identificar as áreas-chave da casa que precisam de organização, como a sala, a cozinha, a casa de banho ou o quarto. Em cada área, avalie as necessidades específicas e escolha soluções que otimizem o espaço disponível. Além disso, é importante criar áreas específicas para cada atividade, desta forma vai estar a criar um ambiente propício à concentração e ao desempenho.

Simplificar a organização do espaço físico também é importante. Mantenha apenas os objetos essenciais à vista, guardando o restante em armários ou prateleiras. Assim, evita a sensação de sobrecarga visual e facilita a limpeza e a organização.

Ao criar um ambiente organizado e funcional, vai estar a simplificar a rotina diária. Encontrar itens facilmente, ter um espaço adequado para cada atividade e manter a ordem traz mais eficiência e tranquilidade ao dia a dia. Lembre-se de que a organização é um processo contínuo, portanto, reserve um tempo regularmente para ajustar os sistemas de organização de acordo com suas necessidades.

Descubra como a decoração pode ser uma ferramenta poderosa para melhorar o bem-estar emocional e tornar o regresso à rotina uma experiência mais prazerosa. Comece esta jornada em direção a um ambiente que seja verdadeiramente seu e proporcione conforto em todas as etapas do seu dia.

Prepare-se para mergulhar em ideias inspiradoras e dicas práticas para transformar o seu ambiente num espaço acolhedor e organizado. Siga as nossas dicas e inspire-se nas sugestões da hôma happy home living.

TRANSFORME A SUA ENTRADA NUM ESPAÇO ORGANIZADO

A entrada da casa é mais do que um simples ponto de passagem. É um convite para entrar num ambiente organizado, acolhedor e funcional. Manter esta área organizada não só facilitará a sua saída pela manhã e a sua chegada após um longo dia, mas também proporcionará uma sensação de ordem e harmonia ao ambiente.

Comece designando um local específico para guardar as suas chaves, carteiras e outros itens essenciais. Pode ser uma prateleira, uma bandeja multiusos ou até mesmo um despeja bolsos. Desta forma, saberá sempre onde encontrá-los, evitando a procura frenética pelas chaves no último minuto.

Além disso, utilize banquetas que, além de decorarem o espaço, oferecem soluções inteligentes de arrumação. Escolha modelos com compartimentos secretos ou gavetas embutidas, onde pode guardar itens como luvas, cachecóis ou até mesmo os sapatos de uso diário. Estas banquetas são multifuncionais e ajudam a manter a sua entrada livre de desordem.

Outra opção prática são os cabides de pé ou de parede para pendurar casacos. Estes são ideais para otimizar o espaço e manter os casacos organizados e acessíveis. Se preferir uma solução mais discreta, os cabides de parede são perfeitos para isso. Basta fixá-los na parede e pendurar os casacos, evitando que fiquem espalhados pela entrada.

créditos: Divulgação

Lembre-se de dedicar um tempo do seu dia para manter a sua entrada organizada. Faça uma revisão periódica, elimine itens desnecessários e ajuste o sistema de organização, se necessário. Dessa forma, garantirá que esse espaço continue a ser um ponto de partida harmonioso para a sua rotina diária.

UM AMBIENTE TRANQUILO PARA RECARREGAR AS ENERGIAS

Retomar uma rotina de sono consistente pode ser desafiador depois de um período de férias. Mas, ao organizar o seu quarto de forma adequada, vai poder criar um ambiente propício ao descanso. Certifique-se de que a sua cama esteja sempre arrumada e confortável, pois este ato imediatamente transforma o ambiente e dá a sensação de um quarto organizado.

No que diz respeito à organização de roupas, é hora de enfrentar o desafio! Comece por organizar a sua roupa por cores, inspire-se no método da "The Home Edit”, onde deve começar por separar as suas peças de roupa por cores. Pendure as suas camisolas, camisas e vestidos começando pelas tonalidades mais claras e gradualmente avançando para as cores mais escuras. Faça o mesmo com as saias e calças. Desta forma irá criar um arco-íris de cores no seu guarda-roupa, o que facilitará a escolha das suas roupas pela manhã.

créditos: Divulgação

Esta organização por cores não só adiciona um toque estético ao seu guarda-roupa, mas também torna mais fácil de visualizar as suas opções de roupa e combinar peças de forma harmoniosa. Imagine abrir o seu roupeiro e ser recebido por um espectro de cores que transmite uma sensação de ordem e estilo.

Além de separar as suas roupas por cores, é importante escolher os cabides adequados para cada tipo de peça. Cabides com molas são ideais para pendurar saias e calções, evitando que escorreguem. Já para as blusas e camisas, opte por cabides de ombro largo, que ajudam a manter a forma e evitam vincos indesejados.

créditos: Divulgação

Outra opção interessante são os cabides multiuso, que possuem várias divisórias e podem suportar mais de um par de calças. Estes cabides economizam espaço no roupeiro e facilitam a visualização das suas opções de roupas. Assim, pode planear os seus looks com mais facilidade.

créditos: Divulgação

Para acessórios como lenços e gravatas, os cabides com ganchos ou compartimentos específicos são ótimos aliados. Estes mantêm estes itens organizados e evitam que se percam ou fiquem amarrotados.

Não se esqueça de reservar um espaço especial para as roupas de cada estação. Utilize sacos de arrumação em vácuo ou caixas de armazenamento para proteger roupas de inverno durante o verão e vice-versa. Desta forma irá estar a otimizar o espaço no guarda-roupa e manter suas roupas em bom estado.

créditos: Divulgação

Ao aplicar estas dicas de organização, incluindo o uso de cabides adequados para cada tipo de peça irá ter um roupeiro organizado e prático. Inspire-se nas nossas sugestões e invista em itens de organização disponíveis na hôma happy home living.

COZINHA ORGANIZADA: A CHAVE PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E EFICIENTE

Depois de dias de refeições rápidas ou de idas a restaurantes, pode ser difícil retomar o hábito de cozinhar em casa. A organização da cozinha é essencial para facilitar esse processo.

Antes de voltar à rotina, tire um tempo para abastecer a sua despensa e frigorifico com ingredientes saudáveis e essenciais. Isso vai fazer com que evite takeaways ou que recorra a lanches pouco saudáveis.

A cozinha é onde a magia acontece, mas também é um local propício para a desordem. A primeira dica é manter apenas os utensílios que realmente usa. Desapegue-se daquela panela que herdou da tia-avó e nunca utilizou. Menos é mais quando se trata de organização.

Agora, é hora de organizar os seus armários e gavetas de forma inteligente. Utilize frascos transparentes, de vidro ou plástico para armazenar ingredientes secos, como farinha e açúcar, massa e arroz, entre outros, desta forma vai ganhar mais espaço e visibilidade. Não se esqueça também de colocar etiquetas. Para adicionar um toque especial nas etiquetas pode não só colocar o nome dos produtos, mas também os prazos de validade.

créditos: Divulgação

No frigorífico, utilize caixas empilháveis para organizar os alimentos de maneira eficiente. Separe os vegetais, as frutas e os laticínios em diferentes caixas para facilitar a localização e evitar que os alimentos se misturem. Estas caixas empilháveis ajudam a otimizar o espaço e manter tudo organizado.

Ao organizar a sua cozinha e frigorífico de forma inteligente, estará preparado para cozinhar refeições saudáveis em casa e evitará recorrer a alternativas menos saudáveis. Desfrute de uma cozinha organizada, onde os ingredientes estão à vista e acessíveis, tornando o processo de cozinhar mais prático e prazeroso.

ORGANIZAÇÃO DE CASAS DE BANHO

Tornar a sua casa de banho num espaço organizado e funcional pode fazer maravilhas para a sua rotina diária. Com algumas dicas simples, pode transformar este ambiente num refúgio relaxante, onde tudo está no seu devido lugar.

Comece pelo básico, separe todos os itens da casa de banho em categorias, como produtos de higiene pessoal, maquilhagem, produtos para o cabelo, entre outros. Em seguida, descarte os itens fora de validade, danificados ou que simplesmente não usa mais. Ter apenas o essencial evitará a acumulação de coisas desnecessárias.

As casas de banho geralmente têm espaços limitados, então é importante usar o espaço vertical de forma eficiente. Instale um móvel alto com prateleiras ou um móvel de apoio com rodas para guardar itens como toalhas, cestos organizadores e produtos de higiene. Assim vai conseguir ajudar a libertar espaço das bancadas e criar uma sensação de organização.

créditos: Divulgação

Utilize organizadores de gavetas para manter os produtos e acessórios separados e visíveis. Use divisórias para criar seções para escovas de dentes, produtos de cuidados faciais, escovas de cabelo, entre outros. Isto tornará mais fácil encontrar o que precisa e evitará a desarrumação dentro das gavetas.

créditos: Divulgação

Aproveite ao máximo os armários e espaços de arrumação disponíveis. Utilize caixas e cestos para maximizar o espaço vertical e manter os produtos organizados.

Para manter a zona do duche organizado, opte por uma coluna de duche para armazenar produtos de banho, como shampoos, condicionadores e sabonetes. Certifique-se de escolher um organizador resistente à água.

créditos: Divulgação

A hôma happy home living tem disponível diversas opções que irão ajudar a organizar a sua casa de banho sem nunca esquecer a estética do espaço.

UM ESPAÇO DE CONVÍVIO ORGANIZADO E CHEIO DE ESTILO

A sala é o coração da casa, onde recebemos amigos e familiares. Para mantê-la organizada e elegante, comece por escolher móveis funcionais, com opções de armazenamento embutido. Mesas de centro com gavetas ou prateleiras são ótimas para guardar revistas e comandos de televisão.

créditos: Divulgação

Use cestos ou caixas decorativas para guardar mantas e almofadas extras, deixando a sala sempre pronta para uma sessão de cinema aconchegante. E não se esqueça de investir em prateleiras ou estantes para exibir os seus livros e objetos decorativos favoritos. Organize os seus livros por cores para criar um visual divertido e moderno.

créditos: Divulgação

Lembre-se de que a organização não precisa de ser uma tarefa árdua. Coloque a sua música favorita e divirta-se enquanto transforma a sua casa num espaço organizado e harmonioso.

Agora que já conhece todas as dicas de como organizar a sua casa para o regresso à rotina siga as nossas sugestões e inspire-se no catálogo da hôma happy home living.