Formados em Design, Joana Santos e Hugo Silva desenvolvem juntos narrativas e exploram cores, formas, tecnologias e materiais para criarem as suas peças que apelam às emoções e simplicidade, honrando as raízes e as origens.

Cada objeto da Dam é feito à mão em Portugal com materiais naturais, conjugando técnicas tradicionais, tecnologia e design e apostado na sustentabilidade e economias locais. Inspirada na portugalidade, na natureza e nas trivialidades do dia a dia, a Dam cria peças que tornam o espaço mais genuíno e sustentável, renovando assim um património coletivo e promovendo a identidade portuguesa pelo mundo.

O processo de produção requer carinho e precisão, já que nenhuma máquina substitui verdadeiramente uma mão ou um olho humano, garantindo assim o compromisso de materiais de qualidade, tecnologia e artesanato para produzir mobiliário bem feito, intemporal, bonito e funcional.

Exemplo disso é o banco Pipo, uma peça de cortiça escura, que se inspira no tradicional barril de vinho em madeira, a icónica cadeira de madeira Alice, com assento em junco tecido no padrão usado pelos artesãos do passado; a mesa Magma, onde a combinação de cortiça escura com o mármore português, evoca a crosta terreste, ou o candeeiro Sara, cujo abajur representa o tradicional chapéu de palha usado pelas mulher do Baixo Minho.

As peças da Dam estendem-se ao resto do mundo, com a exportação para 14 países, com especial destaque para a Alemanha, França, EUA e Emirados Árabes Unidos. O Mobiliário da Dam equipa cadeias hoteleiras de luxo, como a Sheraton e a Marriot, assim como empresas multinacionais como a Google e a Survey Monkey.

Formas simples, materiais naturais, texturas expressivas e cores terrosas fazem alusão à natureza. Isso traz-nos conforto porque nos conecta à Mãe Natureza.

Como os interiores estão intimamente ligados ao nosso bem-estar, materiais naturais e tons neutros são sempre uma escolha acertada e nunca saem de moda.

Os materiais naturais mantêm a sua integridade e longevidade e envelhecem lindamente. São exemplo as madeiras, as pedras, as fibras vegetais e a cortiça.

As suas texturas adicionam calor e personalidade. Os seus tons neutros também envelhecem de forma graciosa. É a beleza do natural e do autêntico.

Sabia por exemplo que a cortiça traz vantagens únicas em termos de isolamento térmico, proteção antifúngica e proteção anti-fogo e melhora também a qualidade do ar interior?

