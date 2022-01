O fim de um ano e início do próximo é sempre uma época marcada por novos planos, metas e objetivos. É hora de fazer um balanço e refletir sobre o que foi realizado durante o tempo que passou e o que pode ser feito dali em diante. Para muitos, o começo do ano novo é marcado pelo desejo de mudança. É nesta época, também, que reforçamos as nossas promessas e procuramos meios de renovar as energias. Refletimos sobre o que foi positivo, agradecemos e começamos a preparar-nos para os novos 365 dias que aí vêm. Estabelecer metas é uma forma de mantermos a motivação em dia.

Assim como grandes atitudes, mudar exige coragem, força e, principalmente, iniciativa. Por isso, renovar as energias da casa é o primeiro passo para começar bem 2022. Então, por que não inserir no nosso quotidiano, novos hábitos, melhorar os ambientes da nossa casa, decorá-los e prepará-los com carinho e conforto para uma nova etapa?

Depois de decidir o que é que gostava de alterar, o passo seguinte é mesmo o de praticar as mudanças sem desculpas. A sua felicidade e realização pessoal passam, também, pela alma que dá ao espaço onde vive. Organize-se e dê um passo em frente, dando as boas vindas ao novo ano, de casa e alma renovada.

Selecionámos 10 resoluções de Ano Novo para a sua casa, para que a torne mais confortável e atual e comece 2022 com boas vibrações. Afinal, ano novo, casa nova. Siga algumas das nossas propostas e inspire-se com as várias ideias da hôma Happy Home Living.

1. Limpeza e organização para que te quero

Uma limpeza completa e detalhada é mais que bem-vinda para iniciar o ano. Esvazie os armários e higienize sofás, tapetes e cortinas. A organização também é muito importante para manter um ambiente sempre agradável e harmonioso. Reorganize os seus armários e gavetas e livre-se de peças que já não usa.

Antes de começar a arrumar ou a colocar novos elementos na sua decoração, é preciso desapegar e eliminar tudo aquilo que já não faz mais sentido na sua vida. Com o tempo, as coisas vão-se estragando, saindo de moda ou perdendo a sua essência, precisando de ser trocadas para dar lugar a novas ideias.

Organizar a casa pode parecer uma tarefa sem fim e a verdade é que é um verdadeiro desafio mas o segredo é não acumular. Para manter tudo em dia e evitar o caos é preciso organizar-se e ir fazendo uma seleção daquilo que quer manter e do que quer deitar fora, vender ou doar para conseguir combater a falta de espaço.

Abra espaço para coisas novas ou para arrumar mais à vontade aquilo que já tem e torne os ambientes visualmente mais limpos. Um espaço sem peças em demasia é um espaço mais bonito e funcional.

Veja as várias sugestões que ajudam na organização da casa e transforme o visual dos seus ambientes, trazendo mais funcionalidade e bem-estar. Nada como começar 2022 com o pé direito e com tudo no seu devido lugar.

créditos: hôma

2. Uma casa mais acolhedora

É muito importante chegar a casa e deparar-se com um espaço confortável e aconchegante onde se sinta bem e onde possa receber os amigos e família sem constrangimentos.

Olhe à sua volta e pense no que gostaria de mudar para a tornar mais confortável. Pode começar pela sala de estar, que é a divisão social por excelência. As janelas não têm cortinas? Ponha umas ao seu gosto para melhorar o ambiente, térmica e acusticamente. O chão está despido? Um tapete resolverá o problema e tornará todo o ambiente mais aconchegante. O sofá é pouco cómodo? Acrescente-lhe almofadas de vários tamanhos e tenha umas mantas sempre à mão. Certifique-se, também, de que a iluminação cria uma atmosfera acolhedora e de fácil uso. Por fim, foque-se nos detalhes: peças decorativas, velas, molduras e plantas. São estes pequenos elementos que personalizam os espaços e os tornam só seus.

Se achar que é possível e que isso pode melhorar o espaço, experimente fazer uma mudança no layout trocando algumas peças de mobiliário de lugar- Coloque novos elementos decorativos, altere as cores de alguns pormenores e transforme objetos antigos em algo novo e que combine mais com a sua personalidade.

créditos: hôma

A nossa casa é o nosso refúgio porque é nela que passamos a maior parte do dia e, principalmente, onde renovamos toda a energia para o dia seguinte. Proporcionar essa renovação de energia na casa é fundamental para uma boa transição para 2022.

3. Um toque de cor com padrões e texturas

Depois da limpeza e organização profunda dos ambientes, é hora de deixá-los com uma nova cara. E nada melhor que o poder das cores para o ajudar nessa tarefa. Os tons são muito poderosos, principalmente no que se refere à energia uma vez que têm o poder de transmitir sensações e garantir significado aos ambientes.

créditos: hôma

Como base, use os tons brancos e neutros que ajudam a aumentar o espaço e dão ao ambiente um aspeto “clean”, para depois introduzir cores mais fortes nos pormenores.

Todos os anos, a Pantone elege uma cor que determina como sendo a cor tendência desse ano. Para 2022 a escolhida foi o “Very Peri”, um tom de violeta que junta a tranquilidade do azul com a energia do encarnado. Esta epretende refletir a inovação viabilizada pelo mundo digital e simbolizar a época de transformação global em que vivemos. Segundo a Pantone, esta é uma cor que “anima o nosso espírito criativo, curioso e intrigante”.

créditos: hôma

Aproveite esta tendência e siga esta sugestão de cor que pode incluir em algumas peças decorativas ou novas almofadas coloridas. Renove a sua casa misturando padrões, texturas e dando um toque de cor.

4. Um cantinho especial só seu

Em todas as casas existe um espaço ou divisão que nos é mais especial e onde encontramos paz e serenidade. Crie um ambiente próprio nesse espaço onde pode expor objetos que lhe são queridos, organize a sua estante de livros e crie um espaço de leitura e repouso. Transforme um pequeno espaço da casa num cantinho só seu.

créditos: hôma

5. A natureza mais perto de si

Traga a paz da natureza para dentro de casa e acrescente uma textura diferente ao ambiente. As plantas proporcionam tranquilidade e elevam o bem-estar, trazendo leveza para a atmosfera e causando uma sensação boa de recetividade. Pode optar por plantas grandes ou simplesmente colocar flores frescas numa jarra. Além de embelezar o espaço, são perfeitas para perfumar e renovar o ambiente.

Escolher elementos naturais para compor o seu ambiente pode potencializar ainda mais a proliferação de boas energias. Escolha plantas bonitas e cheias de vida para estarem presentes no seu dia a dia, pois, além de tudo, desempenham um papel decorativo e ajudam a drenar as energias negativas. Comece este novo ciclo com o pensamento muito mais enérgico e cheio de inspirações.

créditos: hôma

Mas primeiro, devemos tentar conhecer as plantas que serão usadas na decoração, para usá-las de forma harmônica com o ambiente e também saber do que precisam e quais os cuidados a ter para as manter.

Se for uma pessoa que costuma estar muito tempo fora de casa, pode ser difícil adaptar-se a flores e folhagens que necessitam de mais atenção. Neste caso, pode optar por cactos e suculentas que exigem menos cuidados por serem mais resistentes. Para ajudar, crie um calendário para cuidar das plantas e assim terá a certeza que não irá falhar nessa tarefa.

6. Investir na iluminação

A escolha da iluminação é um dos elementos mais importantes e decisivos na criação de ambientes porque tem o poder de os transformar completamente.

A iluminação também é um componente essencial para criar o clima e a funcionalidade de um ambiente, por isso é vital alcançar o efeito correto desde o início. A iluminação de um ambiente permite que ele se torne seguro e confortável, além de adicionar estilo à decoração.

créditos: hôma

Implemente diferentes tipos de iluminação para otimizar a decoração da sua casa. A seleção certa pode ajudar a alcançar um equilíbrio perfeito entre estilo e conforto na criação de interiores aconchegantes e funcionais. Use iluminação direta e indireta para permitir efeitos versáteis e flexíveis para qualquer necessidade.

7. Personalize mais os seus espaços

Torne os ambientes especiais e únicos ao apostar na sua personalização, distribuindo e expondo molduras, recordações de viagens e objetos pessoais.

Para além de imprimir a sua personalidade através de memórias e lembranças com um significado especial, decorar as suas paredes com fotos e quadros é garantia de afeto e originalidade.

créditos: hôma

8. Espaço de trabalho

Por opção ou necessidade, cada vez mais se trabalha em casa. Nos últimos tempos fomos obrigados a conhecer de perto essa realidade e a adaptar-nos sem que muitas habitações estivessem preparadas para o efeito.

O espaço de trabalho deve ser não só o mais confortável possível, mas também funcional, inspirador e motivacional. Afinal, trata-se de potenciar a produtividade.

Mas nem todos podemos ter uma divisão inteira transformada em escritório e se for esse o seu caso, opte por um espaço mais resguardado que possa ser rentabilizado para esse fim. Escolha um espaço de trabalho adequado e fixo e tenha em conta alguns aspetos como as características da casa, a iluminação, que idealmente deverá ser maioritariamente natural, e a capacidade para ligar aparelhos eletrónicos.

créditos: hôma

Os espaços invulgares e não usados (como o corredor ou debaixo das escadas) podem ser uma solução, podendo ainda optar por retirar uma pequena área a uma divisão comum da casa, como a sala de estar, delimitando-a com uma estante ou um biombo. Talvez se surpreenda com a quantidade de soluções práticas que pode adaptar para ter a zona de trabalho que necessita.

Independentemente da opção escolhida para criar o seu escritório dentro de portas, garanta que tem o sossego necessário e que não é interrompido enquanto está a trabalhar.

Veja as várias soluções disponíveis em hôma Happy Home Living.