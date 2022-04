Com os dias de calor a chegar, a casa pede frescura e uma nova vida para receber a estação quente. É tempo de aproveitar da melhor forma cada divisão, parede e recanto, e dar-lhes um ar renovado, colorido e leve.

Entre tons neutros e mais fortes, a IKEA tem sugestões de artigos e soluções para rejuvenescer, e revitalizar o interior e exterior da casa.

As capas de almofada bordadas à mão, inspiradas na Índia rural, trazem história a esta coleção e reforçam a união entre a IKEA e a Rangsutra. Já as capas de edredão, as toalhas de mesa ou os tabuleiros, com estampados alusivos ao mar e à praia, são uma lufada de ar fresco para os dias quentes.

Conheça todas as novidades de verão da IKEA: