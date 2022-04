Às vezes é preciso muito pouco para que a nossa casa pareça ganhar uma nova vida – e isso consegue-se com algo tão simples quanto dar uma cor diferente às paredes das divisões. Nesta criativa tarefa, todas as cores são bem-vindas, desde que tragam equilíbrio ao ambiente.

Fique com algumas dicas da Loja do Condomínio para aproveitar as cores de modo a conseguir resultados verdadeiramente mágicos.

Mais espaço

Se o seu problema é espaço, tire proveito do truque das cores claras para ter a ilusão de que o ambiente é maior. E não é necessário que se limite ao branco, já que as tonalidades claras de todas as cores são válidas.

Além disso, os tons suaves podem ser combinados com cores mais fortes e alegres, trazendo equilíbrio e movimento aos ambientes.

Encurtar o ambiente

Para um ambiente retangular muito comprido e que se pretenda ‘encurtar’, o truque pode passar por pintar as paredes menores com uma cor mais escura – o que resulta na sensação de que o caminho de uma ponta a outra será percorrido em menos tempo.

Alongar o ambiente

Num ambiente quadrado, a sensação de espaço aumenta se for aplicada uma cor mais escura em duas paredes: uma de frente para a outra.

Teto menos alto

Para locais em que o teto é muito alto, pintá-lo com uma cor mais escura contribui para criar uma sensação de aconchego e de aproximação em relação a quem circula no espaço.

Camuflar objetos

Para “esconder” os utensílios pendurados, como um relógio ou um quadro, deve pintar-se a parede do mesmo tom desse objeto. Mas, se a intenção for valorizá-lo, a tinta precisa ter uma cor intensa e contrastante, por forma a deixar o objeto mais destacado.

É hora de escolher as cores para cada ambiente!

créditos: freepik

Já vimos que as cores podem criar resultados verdadeiramente únicos. No entanto, é importante perceber que há tons que se enquadram melhor em determinados tipos de espaços.

Os quartos: por serem ambientes de descanso e de relaxamento, os quartos pedem cores mais suaves e em tons pastel. O branco é a opção mais tradicional, mas pode ser misturado com outras cores leves. As paredes claras facilitam a combinação com outras cores e ressaltam os objetos de decoração.

A sala de estar: tratando-se de um lugar aconchegante, este é espaço ideal para reunir toda a família e receber as visitas. Por isso, prefira as cores mais vibrantes e alegres, mas evite usar cores fortes juntas.

Se pintar uma parede usando uma cor intensa, compense as outras com um tom mais claro. Aposte também na composição de tons, utilizando apenas uma cor e variando os tons mais claros com os mais escuros.

A cozinha: este espaço deve transmitir a ideia de limpeza, mas pode ter detalhes em cores fortes como o vermelho, o laranja e o amarelo, que têm um efeito estimulante e que aguçam o apetite. A cozinha fica ainda mais viva se receber bastante luz natural.

Casa de banho: Aqui, fuja das cores escuras. O branco transmite uma sensação de higiene e de limpeza, mas não é a única alternativa.

Como se percebe, as cores, para além de influenciarem a perceção do espaço, têm ainda a capacidade de mudar a forma como nos sentimos dentro de casa.

Elas influenciam o nosso humor, a nossa concentração e estimulam sensações como o prazer, o sono e a vitalidade. Escolha, assim, as suas cores preferidas e dê uma nova vida à sua casa.