Fim de semana ou caixinha de surpresas? Os dias de descanso vivem-se ao sabor de muitas sugestões

Centro de aventuras

Braga | atividades | até 31 ago.: 15h-21h | M/2

Graças a uma iniciativa dos centros comerciais Mundicenter, o Braga Parque recebe atividades pensadas para os mais novos. Até 31 de agosto, as crianças estão convidadas a apurar o seu gosto pela aventura, com arborismo e jogos de equilíbrio. Os mais pequeninos também têm iniciativas lúdicas à sua medida, podendo desfrutar de uma divertida piscina de bolas.

Festa à moda de Peniche

Peniche | festival | 6, 7, 8 ago. | M/0

A 6, 7 e 8 de agosto, chega uma nova ronda de artistas às Festas de Peniche. Entre os músicos anunciados, encontram-se Clã, D.A.M.A, Mastiksoul e Xutos & Pontapés, prontos a animar uma das ocasiões mais emblemáticas do Oeste. Além da componente religiosa associada à Nossa Senhora da Boa Viagem, existem muitas diversões e iguarias para descobrir.

Visitas endinheiradas

Lisboa | museu | sáb.: 15h, dom.: 11h | M/8

No fim de semana, o Museu do Dinheiro dá a conhecer as peças de referência da sua coleção, ao longo de nove salas temáticas. As famílias estão convidadas a conhecer a evolução do dinheiro e de outros meios de pagamento que marcaram a história das civilizações. Desde o início dos tempos, as trocas comerciais no Ocidente e no Oriente têm muito que se lhe diga.

Comprar o que é nosso

Lisboa | mercado | dom.: 10h-19h | M/0

O primeiro domingo do mês é sinónimo de regresso ao mercado português do Centro Cultural de Belém. Depois de um período interregno, sob o mote "mostrar, ver e fazer", o CCB enche-se de moda, artesanato e produtos naturais, disponíveis para compra. Apoiar o comércio nacional à beira-rio nunca foi tão fácil.

Diversão familiar

Algarve | atividades | até 28 ago.: 11h-13h, 15h-18h, 19h-23.30h| M/6

Durante um mês, todos os caminhos vão dar ao Forum Family Garden. O Forum Algarve reúne experiências de entretenimento, lazer e diversão para famílias. Carrinhos de choque, camas elásticas e um carrossel são algumas das diversões que compõem o programa das festas. Os adultos dispõem de zonas lounge para acompanhar a brincadeira.