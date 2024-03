A energia feminina distingue-se da energia dos homens porque é mais sensível aos sinais subtis que se passam à sua volta, mais vulnerável às influências exteriores e mais intuitiva, porque as mulheres estão biologicamente preparadas para a maternidade, experimentando dentro de si mudanças que lhes trazem uma maior capacidade de perceção das energias envolventes. Estes 8 cristais ajudam todas as mulheres a desenvolverem os seus dons e a fazerem um melhor uso das suas capacidades, ao mesmo tempo que também protegem a sua energia.

O poder terapêutico dos cristais é conhecido há muito tempo, e foram usados por várias civilizações antigas como amuletos protetores. Pela forma misteriosa e perfeita como são formados naturalmente, cedo se acreditou que havia uma forte energia espiritual associada a cada cristal, e os seus efeitos foram alvo de estudos para compreender melhor as diferenças que existem entre cada um deles.

Estes 8 cristais são especialmente benéficos para as mulheres, porque as suas propriedades energéticas ajudam a proteger a energia feminina, mais suscetível a variações do ambiente do que a energia dos homens. Se por um lado as mulheres são mais vulneráveis a ataques energéticos, porque absorvem mais facilmente as vibrações subtis, por outro lado, são também mais intuitivas e capazes de captar as oscilações que sucedem a este nível no ambiente em que se encontram. Pode usar estes cristais em acessórios, trazê-los consigo no bolso ou na mala, ou tê-los na sua casa, por exemplo, no quarto. Pode optar pelos cristais polidos ou em bruto.

Conheça 8 cristais que fazem uma grande diferença energética na vida de qualquer mulher:

1 - Ametista

Desenvolve a intuição e os dons psíquicos, ao mesmo tempo que a ajuda a manter-se "limpa" e desintoxicada de todo o tipo de ameaças.

2 - Quartzo rosa

A presença deste cristal faz com que se sinta mais confortável, afetuosa e predisposta a amar os outros, pois emite uma forte vibração amorosa, que acalma e conforta o coração, desenvolve o amor-próprio e atrai sentimentos puros e verdadeiros por parte dos outros.

3 - Pirita

A Pirita impede-a de pensar em sabotar-se a si própria. É altamente benéfica para quem deseja melhorar a sua vida, elevar as suas vibrações energéticas e meditar. Ajuda a protegê-la contra as energias tóxicas que possam existir em seu redor.

4 - Selenite

Associada à pureza, limpa a mente de toda a negatividade e transmite uma sensação de paz e de leveza. Ajuda-a a concentrar-se nas suas metas sem se deixar perturbar.

5 - Rodonite

Ajuda-a a aceitar-se a si própria, trazendo-lhe paz quando exige demasiado de si. Aumenta a autoconfiança e o sentimento de segurança em relação a si mesma.

6 - Shungite

Embora seja pouco conhecida, é de tal modo considerada milagrosa que é chamada a "pedra da vida", pois a ela se atribui um forte poder protetor e até capacidades curativas. A Shungite é parecida com o carvão, mas só se encontra nas camadas mais antigas da crosta terrestre, formadas antes de haver vida na terra. A sua origem é misteriosa, estimando-se que tem quase 2 biliões de anos. Das teorias que procuram explicar o seu aparecimento, uma delas indica que pode ter sido formada pelo mar, através dos seus resíduos orgânicos. Outra versão acredita que a Shugite surgiu como detrito de um meteorito em decomposição, que terá entrado em colisão com a Terra no local onde se encontra o único manto de Shungite (na Rússia). É considerada uma pedra milagrosa à qual se atribui o poder de curar e de regenerar, acreditando-se que promove a saúde e a cura, repelindo todo o tipo de energias negativas. É o único material natural que contém fulerenos e na sua composição inclui quase todos os elementos da tabela periódica, o que a torna um cristal incrivelmente rico. Para além disso, os especialistas descobriram que a sua estrutura natural é muito semelhante à de uma célula viva, e daí se explica o seu poder regenerador, tendo também observado que a Shungite absorve e elimina tudo o que é nocivo para a saúde, ao mesmo tempo que restaura tudo o que é benéfico. Na Rússia, é usada desde o século XIX para aliviar doenças coronárias, alergias, doenças da pele, entre outras. São-lhe reconhecidas capacidades de cura e até de rejuvenescimento, para além de proteger das radiações eletromagnéticas produzidas pelos aparelhos elétricos.

7 - Granada

Usada desde a idade do Bronze, está associada ao poder da vida e à energia, acreditando-se que transmite força e motivação para dar resposta a todos os desafios. É especialmente benéfica quando se sente cansada, enervada, stressada. A granada ajuda a que se sinta rejuvenescida e motivada.

8 - Fluorite

Está associada à harmonia e ao equilíbrio, trazendo paz de espírito e afastando qualquer negatividade que esteja à sua volta. Por outro lado, este cristal também desbloqueia a mente, ajudando-a a pensar e a agir de forma positiva.