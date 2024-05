O primeiro domingo de maio é dedicado à Mulher que nos trouxe ao Mundo, que cuidou de nós quando ainda éramos indefesos e que é (ou deve ser) a pessoa que mais nos ama. Não há melhor presente do que o amor sincero, um mimo quando ela não está à espera, um "gosto muito de ti, Mãe!". Mas se quer oferecer um presente especial no Dia da Mãe e ainda não sabe o que deve escolher, tome nota destas sugestões!

Carneiro

Um bom presente para ela pode ser uma sessão de massagens ou num spa, para relaxar da sua vida agitada ou então uma atividade radical que estimule a sua mente sempre ágil e a sua sede de aventura. Aborrece-se rapidamente com objetos sem utilidade prática, pois para ela nunca há tempo a perder.

Touro

Um bom presente para a mulher de signo Touro é um faustoso jantar num restaurante que seja da sua eleição, uma vez que é muito sensível a tudo aquilo que a rodeia e aprecia os prazeres de uma boa mesa. Leve-a a passear num lugar agradável, de preferência ao ar livre, para a ajudar a descontrair do stress diário. Um perfume também é um presente do seu agrado, pois a mulher do signo Touro tem um olfato particularmente apurado.

Gémeos

Um bom presente para oferecer à mãe deste signo pode ser algo de que ela realmente não esteja à espera – o que é difícil, pois é muito perspicaz – e que a cative por ser moderno, engenhoso, útil e prático de usar. Como é uma pessoa muito otimista e radiosa, um bonito ramo de flores de cores vivas também fará brilhar os seus olhos.

Caranguejo

Um bom presente para a mãe deste signo é preparar uma festa-surpresa e convidar todos os seus amigos e familiares, pois ela adorará ver toda a gente reunida e feliz. Também ficará muito sensibilizada se receber flores, especialmente se vierem acompanhadas de um postal com uma mensagem ternurenta.

Leão

Um bom presente para a mãe deste signo é um tratamento de beleza ou uma visita ao cabeleireiro, desde que fique claro que os filhos a acham perfeitamente em forma e que apenas lhe querem proporcionar alguns bons momentos de descontração. Gosta que a façam sentir-se a mais bela.

Virgem

Um bom presente para a mãe de signo Virgem é uma agenda ou um relógio, assim como qualquer outro objeto de uso prático que a possa ajudar a organizar o seu tempo da melhor forma.

Balança

Um bom presente para a mãe de signo Balança é, por exemplo, um lenço de seda natural, uma mala bonita que possa combinar com as suas roupas, uma caixa de maquilhagem ou uma joia elegante. Um bouquet de flores também alegrará o seu coração, assim como um perfume de uma suave fragrância.

Escorpião

Um bom presente para a mãe deste signo inclui uma surpresa que lhe permita relaxar, de preferência no conforto do seu lar. Velas perfumadas e essências para o banho são boas opções, assim como uma poltrona, umas pantufas quentinhas ou um casaco de lã, no inverno.

Sagitário

Um bom presente para a mãe deste signo é algo de que ela possa desfrutar ao ar livre, como um passeio pelo campo ou pela praia. Uma bicicleta ou uns patins também são boas opções. A mulher deste signo gosta normalmente de desporto e de cuidar do seu corpo com muita atenção, por isso algo que a ajude a manter-se em forma será sem dúvida do seu agrado.

Capricórnio

Um bom presente para a mãe de signo Capricórnio é uma peça de roupa de marca ou qualquer objeto de qualidade. Um relógio caro ou uma joia como um anel com uma pedra preciosa também lhe agradam, mas em contraste pode encantá-la oferecendo-lhe apenas uma flor.

Aquário

Um bom presente para a mãe deste signo deve ser algo original, completamente inesperado, ou então um objeto que seja a última novidade a nível das tecnologias. Como são mulheres muito ativas e cheias de afazeres, algo que possa ajudá-las a simplificar as suas tarefas será sempre bem-vindo. Um bom livro também será sem dúvida do seu agrado.

Peixes

Um bom presente para a mãe deste signo é qualquer coisa que demonstre o quanto os filhos a amam e apreciam. Um objeto que tenha sido feito por eles é capaz de tocar particularmente o seu coração tão sensível. Gostam de óleos de massagem perfumados e de produtos de beleza, assim como de peças de roupa suaves e coloridas.