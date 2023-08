Vénus retrógrado em Leão não traz emoções fáceis de gerir, mas oferece oportunidades importantes para lidar com os erros do passado e curar de uma vez por todas um coração ferido.

Carneiro

Se tem andado a convencer-se que a pessoa com quem tem saído é aquela por quem esperava... é bastante provável que neste período comece a pôr em causa todas as suas crenças em relação ao amor. Poderá, até, chegar à conclusão que aceitou menos do que merece por receio de estar só, e caso isso suceda acabará por pôr em causa esse relacionamento. Quem está só, pode ver-se envolvido numa relação que parece ser irresistível. Tenha algum cuidado e procure levar as coisas com calma. Ainda que haja muitas faíscas, pode não haver combustível que faça a relação manter-se. Embora seja uma pessoa muito ponderada em relação aos seus afetos, neste período estará mais sujeito a variações de humor e a uma certa instabilidade emocional. Não se preocupe, pois esta insatisfação vai ajudá-lo a compreender aquilo que o seu coração realmente quer.

Touro

Este mês pode pô-lo em apuros, tanto através de uma aventura como de uma relação escaldante - e proibida. Tenha cuidado para que a sua reputação não seja posta em causa, especialmente se isto suceder no trabalho. Se não for este o caso, é provável que os aspetos mais sombrios de uma relação apareçam. O seu parceiro pode estar a atravessar uma situação delicada que irá fazê-lo ter de tomar a decisão de ficar ao lado dele ou "abandonar o barco". Caso opte por ficar, a sua lealdade não será facilmente esquecida pelo seu parceiro, o que irá fazer com que a relação se fortaleça. Por outro lado, este período pode também envolvê-lo em algum tipo de escândalo ou numa situação injusta, que não hesitará em expor publicamente, manifestando a sua opinião e expressando a sua verdade.

Gémeos

Aqueles que estão sós podem, logo após a Lua Nova, a 16, conhecer alguém que irá fazer estremecer o seu coração. As boas notícias são que esta pessoa tem um forte potencial de vir a tornar-se importante na sua vida amorosa num futuro bastante próximo. Ainda assim, devido aos efeitos de Vénus retrógrado, pode não ser assim tão fácil dar largas aos desejos e vontades de união - pode haver contratempos que criam um afastamento ou assuntos que precisam de ser resolvidos antes que possam lançar-se nos braços um do outro. Embora possa haver constrangimentos no início de uma relação, isso não significa que o futuro não seja promissor. Com paciência e amor, tudo chegará a bom porto. Aqueles que já têm um relacionamento encontrar-se-ão mais focados em expandir a vida social - a qual pode trazer, de resto, excelentes oportunidades.

Caranguejo

Se resolveu dar uma segunda oportunidade a uma pessoa recentemente, pode vir a lamentar tê-lo feito. É que Vénus retrógrado vai mostrar-lhe que nem sempre pode ser tão sensível e compassivo para com os outros, em detrimento da sua própria felicidade. Este período irá ser muito esclarecedor para si no que diz respeito aos limites que é necessário impor aos outros, para que possa viver relacionamentos satisfatórios e saudáveis e para que possa sentir-se amado na mesma medida em que ama. Evite esconder-se da verdade - lembre-se que é sempre preferível uma verdade que dói do que uma mentira que ilude.

Leão

Este período será bastante profundo para si, exigindo uma capacidade emocional que poucos têm. No entanto, quando se fala de intensidade emocional, Leão sabe que não há limites para as suas capacidades. Ainda assim, convém estar preparado, porque o seu mundo pode sofrer um sério abanão, deixando-o à mercê do desconhecido. Se tiver a força necessária para enfrentar as suas sombras mais negras poderá chegar à luz do seu ser e encontrará, provavelmente, um amor com quem muitos apenas sonham. Este é o amor transcendental, que exige uma entrega total e absoluta. Com Vénus retrógrado no seu signo, terá de enfrentar os seus maiores fantasmas e derrubar os muros que foi construindo à volta do seu coração para se proteger de ilusões. Se tem um relacionamento, este processo terá de ser feito a dois, havendo monstros que assombram a relação que precisam de ser exorcizados. Não tenha medo, pois, ao fazê-lo, o vosso amor acabará por mostrar-se mais brilhante e mais forte.

Virgem

Vénus retrógrado irá sem dúvida mexer com a sua vida, não só a nível amoroso, mas também na área financeira. No domínio afetivo, se algum aspeto da sua relação tem contribuído para enfraquecer a sua autoestima e a confiança nos seus dons, ou se não se sente apreciado pelo seu par, está na altura de manifestar o que sente à sua cara--metade. Por outro lado, a vida está agora também aí a lembrá-lo que não pode fazer a sua felicidade depender de outra pessoa. A Lua Nova em Leão, no dia 16, vai ajudá-lo a virar uma página na sua vida no que diz respeito à forma como os outros o tratam. Este período irá dar-lhe, de resto, a oportunidade de aprofundar o seu conhecimento em relação a si próprio, que lhe permitirá viver o amor de uma forma muito mais plena e satisfatória.

Balança

Pode haver agora a possibilidade de reatar a relação com um amor do passado, em quem começará a pensar mais seriamente, e que pode reaparecer misteriosamente na sua vida. Há algo nesta pessoa que o chama para um domínio misterioso e irresistível, como se fossem uma mistura explosiva sempre que estão juntos. Ainda que, na esfera sexual, esta combinação possa resultar, a verdade é que traz consigo uma aura de ciúme e possessividade que o arrasta para situações complicadas - das quais já se afastaram antes. Seja qual for a situação, a verdade é que nunca esqueceu esta pessoa. E agora, quando ela voltar... o que vai fazer?

Escorpião

Se juntou os trapinhos com a sua cara-metade há pouco tempo, é bastante provável que, durante este período, perceba que nem tudo é um mar de rosas. Na verdade, Vénus retrógrado pode trazer-lhe aborrecimentos domésticos, discussões e atritos causados pela convivência quotidiana. Pode haver, também, questões de base ligadas ao domínio e ao controlo, das quais talvez não se tivesse ainda apercebido. Aquilo que antes interpretou como sendo preocupação e afeto pode agora soar-lhe a tentativas de o controlar - e um Touro detesta sentir-se dominado. Esteja o seu relacionamento em que pé estiver, é tempo de enfrentar a relação com uma postura mais aberta e sincera, mesmo que isso implique expor algumas das suas vulnerabilidades.

Sagitário

Poderá haver explosões na sua vida amorosa dignas de uma telenovela. Ainda que acredite que os seus amores vão de vento em popa, é bastante provável que neste período venha a compreender - nem sempre da maneira mais suave - que não há relacionamentos perfeitos. Mesmo que a sua relação amorosa assente sobre bases sólidas, é possível que tenham de, juntos, lidar melhor com a economia familiar - é que Vénus também governa a vida financeira. Caso haja problemas para resolver com o seu par o cenário poderá mostrar-se mais negro, trazendo novamente ao presente situações que ficaram por resolver no passado, e que precisam de ser encaradas de uma forma diferente. Neste período, é tempo de encarar os seus esqueletos no armário e enfrentar sem medo os seus maiores receios. Numa relação em que o amor prevalece, poderá haver agora a oportunidade para o perdão e a abertura para um novo começo, mais saudável e equilibrado.

Capricórnio

Se escondeu algum segredo ao seu par - ou se suspeita que ele o faz - esse assunto assumirá proporções maiores neste período. Vénus retrógrado terá um efeito transformador na sua vida amorosa, permitindo-lhe curar mágoas e dores, ainda que primeiro tenha de passar por algumas provas - nomeadamente, assumir os aspetos que são menos positivos em si próprio. A honestidade é a melhor ajuda que pode ter para superar esta fase e, através de algumas conversas sérias e sinceras, podem chegar a um maior esclarecimento que irá, por seu lado, construir uma maior cumplicidade na vossa relação, permitindo-vos fortalecê-la. Se tem andado a convencer-se a si próprio de que está tudo bem, é tempo de parar de mentir a si próprio e enfrentar, sem medos, o que a vida tem a dizer-lhe.

Aquário

A sua vida amorosa não será fácil de gerir durante este período, já que Vénus afeta precisamente a sua Casa VII, que diz respeito aos relacionamentos. A Lua Nova em Leão, a 16 de agosto, pode trazer algum drama e porá sem dúvida o seu coração à prova. É que, se por um lado, se sente mais sensual e até aventureiro, por outro lado dificilmente obterá aquilo que deseja, o que se conjuga para o deixar em ponto de ebulição. Uma paixão arrebatadora pode também, para alguns nativos, deixá-los com menores capacidades de julgamento e de ação. A melhor forma de superar este período de tensão será, seguramente, apelar ao seu sentido de integridade, tão presente na sua maneira de ser e de estar. Evite envolver-se em confusões, e não assuma comportamentos que possam vir a magoar os outros.

Peixes

Se havia algo na sua vida amorosa que não queria enfrentar, chegou a um ponto em que já não tem para onde fugir. Se, por ingenuidade, não viu o que estava à sua frente, será agora impossível de ignorar. Ainda que doa, lembre-se que não pode viver para sempre preso a uma fantasia. Seja qual for a situação que atravessa, é tempo de enfrentar a realidade com coragem. Caso tenha sentido um turbilhão de emoções, a vida vai forçá-lo de tal modo que acabará por "ver a luz". É tempo de confiar mais na sua intuição, pois é ela que o vai ajudar a navegar até águas emocionais mais calmas. Se um relacionamento não lhe tem trazido satisfação, pode chegar finalmente à compreensão que é preciso libertar-se dele. Se, por outro lado, se encontra num relacionamento com alguém que, embora o ame, tenha assuntos complicados para resolver, você pode assumir o compromisso de ficar ao seu lado, dando-lhe assim uma prova irrefutável do seu amor.