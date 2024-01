Por esse motivo, é ainda mais importante preservar o nosso equilíbrio, para que possamos estar fortalecidos e, dessa forma, sejamos capazes de manter a harmonia, sejam quais forem as situações com que somos confrontados. Saiba o que este ano reserva ao seu signo a nível de saúde e bem-estar e conheça dicas para proteger a sua energia!

CARNEIRO

Embora a sua vitalidade esteja em alta e, de um modo geral, se sinta fortalecido ao longo do ano, em 2024 pode ter de resolver situações que já vinham a manifestar-se. Se sofre de um problema de saúde crónico, deverá redobrar a vigilância a este nível, para evitar um agravamento, já que podem surgir desenvolvimentos relacionados com ele. Evite também a tendência para alimentar medos e mágoas pois, embora seja geralmente uma pessoa muito prática e com um espírito positivo, pode estar mais inseguro e deixar-se levar por pensamentos pessimistas. O meu conselho para si em 2024: Organize bem o seu dia a dia, de forma a conseguir ter sempre tempo para descomprimir a mente e relaxar. A prática de uma atividade física em contacto com a Natureza será especialmente benéfica para recarregar a sua energia.

TOURO

Começará o ano cheio de energia e dinamismo e, até ao final de maio, tenderá a estar especialmente ativo, o que é favorável para fortalecer a sua forma física e para superar qualquer fragilidade que possa ter a nível de saúde. Seja, porém, mais consciencioso com as suas ações, porque o risco de quedas e acidentes aumenta devido a uma maior tendência para a impulsividade. Em julho redobre a vigilância em relação aos níveis de colesterol e à tensão arterial, estará mais irritável e o seu coração irá ressentir-se dos excessos que cometer. O meu conselho para si em 2024: Cuide da sua saúde mental e do seu equilíbrio habituando-se a integrar no seu dia a dia atividades que o ajudem a libertar a tensão acumulada. Passeios de bicicleta em boa companhia, ou caminhadas, podem ser boas rotinas para si.

GÉMEOS

Durante a primeira metade do ano deve estar mais atento a sintomas fora do habitual, uma vez que podem surgir complicações num problema de saúde que já esteja diagnosticado, ou podem surgir algumas fragilidades inesperadas. Evite também o alarmismo, pois tenderá a não ser nada de preocupante, mas a sua mente está mais suscetível a pensamentos que podem perturbar a sua paz e deixá-lo mais ansioso e tenso. A partir da segunda metade do ano conseguirá manter o equilíbrio, sentindo-se mais fortalecido e dinâmico. O meu conselho para si em 2024: Confie mais na sua capacidade de lidar com os desafios e não se deixe levar pelos medos ou por receio daquilo que não conseguiu ainda compreender. Mantenha uma postura vigilante em relação à sua saúde, mas não seja alarmista.

CARANGUEJO

A um nível geral, gozará de estabilidade neste domínio e, mesmo que tenha problemas de saúde crónicos, tenderá a conseguir manter a situação em equilíbrio, uma vez que a sua saúde está mais protegida neste ano. Seja disciplinado, ainda assim, porque manter uma dieta alimentar equilibrada será fulcral para que possa preservar a boa forma e para que consiga ter as defesas do seu organismo em alta. Se tem algum tipo de prescrição médica, não descure os procedimentos que deve seguir, pois fazer a sua parte será essencial para conseguir manter-se bem. O meu conselho para si em 2024: Descubra novos passatempos e alimente a sua mente com estímulos que a despertem e que lhe permitam libertar a sua imaginação.

LEÃO

Tenha especial atenção às suas rotinas nos primeiros meses do ano, pois o risco de exaustão física e mental é maior. Saiba respeitar os seus limites e não faça mais do que realmente pode. A partir da primavera, pode sentir maior cansaço a nível intelectual, procure viajar ou fazer algo que o ajude a relaxar. O meu conselho para si em 2024: Traga sempre consigo um amuleto de proteção, que ajude a defender a sua energia contra influências exteriores que possam ser-lhe nocivas. Os cristais jaspe vermelho, citrino ou pedra do sol são boas defesas naturais, que ajudam a assegurar que a sua vibração energética se mantém sempre intacta e elevada.

VIRGEM

Considere fazer uma mudança de hábitos, não só no que diz respeito às rotinas que afetam diretamente a sua saúde física como, também, proceder a uma alteração na forma como lida com as situações, aprendendo a fazê-lo de forma a ter menos desgaste mental. A sua saúde está fortalecida, mas impõe-se uma renovação.

O meu conselho para si em 2024: Purifique a sua energia fazendo regularmente um banho de limpeza e proteção. Ferva um litro de água e junte-lhe um punhado de alecrim seco, um punhado de rosmaninho e um punhado de sal grosso. Apague o lume, deixe arrefecer e coe. Quando estiver morno tome um duche e, no final, derrame a mistura do pescoço para baixo. Tome este banho de limpeza uma vez por mês ou sempre que sentir a sua energia mais em baixo.

BALANÇA

Tenderá a sentir-se mais cansado do que é habitual, como se o seu corpo não conseguisse repor as energias que despende. Cuide melhor da sua saúde ao longo deste ano, sendo aconselhável fazer exames e análises de rotina e redobrar a vigilância se tem um problema de saúde. O meu conselho para si em 2024: Liberte a tensão acumulada através de atividades físicas como a dança, que lhe permitam aliviar a mente e que estimulem os seus sentidos ao mesmo tempo que descomprime a nível físico. A liberdade de movimentos e a expressão artística ajudam-no a manter-se em equilíbrio a todos os níveis.

ESCORPIÃO

Este ano pode ajudá-lo a resolver um problema de saúde que o preocupou recentemente, ajudando-o a restabelecer-se. Em março deve redobrar a vigilância e os cuidados para prevenir infeções, pois estará mais vulnerável e pode sofrer contratempos. O meu conselho para si em 2024: Queime incenso em sua casa, purificando a energia do seu lar e ajudando a dissipar as cargas energéticas negativas que por vezes se acumulam. Pode, também, colocar um pouco de alecrim seco num queimador adequado, e percorrer toda a sua casa no sentido dos ponteiros do relógio, permitindo que o fumo se espalhe e limpe toda a energia do espaço.

SAGITÁRIO

Tenha cuidado com os excessos e modere a sua impulsividade, pois está mais suscetível a sofrer acidentes e a ter percalços causados por falta de atenção. Controle a tensão arterial, já que também está mais sujeito a ter problemas a este nível. O meu conselho para si em 2024: Tome um banho de mar sempre que lhe for possível. Para além do efeito relaxante das ondas sobre o corpo, a água do mar ajuda a absorver qualquer energia negativa, restabelecendo o seu equilíbrio energético. Se não puder ir até à praia, tome em casa um banho de limpeza energética, juntando sal rosa dos Himalaias a um litro de água e acrescentando um punhado de alfazema seca. Ferva tudo, apague o lume, coe e derrame a mistura do pescoço para baixo quando estiver morno, depois de ter tomado um duche.

CAPRICÓRNIO

A sua saúde está favorecida nos primeiros meses do ano, gozando de maior vitalidade e energia do que é habitual. Depois dessa data, tenderá a manter o equilíbrio, embora volte a procurar ter um dia a dia mais sossegado. O meu conselho para si em 2024: Organize o seu plano diário de tarefas de forma a reservar tempo para atividades que estimulem a sua mente e que, ao mesmo tempo, o façam combater o sedentarismo. Visitas a museus, por exemplo, podem ser uma boa opção.

AQUÁRIO

Procure que a sua mente seja sua aliada e não sua inimiga. Pode ter alguma tendência para alimentar pensamentos que acentuam a sua ansiedade e propiciam problemas a ela associados. O meu conselho para si em 2024: Explore os benefícios da cromoterapia recorrendo a um terapeuta que possa ajudá-lo a usar a cor – através de feixes luminosos e cristais – para corrigir os desequilíbrios que possa haver na sua energia, dissipando bloqueios e protegendo-o contra energias nocivas.

PEIXES

Cuide bem dos ossos e das articulações, evitando problemas a este nível. Tenderá a gozar de boa saúde, mas pode ressentir-se dos esforços físicos que fizer. A nível mental, defina um plano diário de rotinas que o ajudem a manter a serenidade. O meu conselho para si em 2024: Queime folhas de louro em sua casa, usando um queimador adequado para o efeito, onde possa fazê-lo em segurança. Queime uma folha de cada vez, enquanto mentalmente visualiza a sua energia ser restabelecida e cada o seu corpo físico e espiritual ser fortalecido.