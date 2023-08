São do signo de Virgem os nascidos de 23 de agosto a 22 de setembro

Palavra-chave: Discernimento/ Método / Serviço

Planeta Regente: Mercúrio

Elemento: Terra

Para os nascidos sob o signo da Virgem o eixo do seu Universo é o trabalho e o serviço.

Sendo regidos por Mercúrio caraterizam-se por serem muito meticulosos no seu trabalho.

Os nativos deste signo procuram sempre novos métodos e prestam muita atenção aos detalhes, fazendo as coisas de maneira cuidadosa e eficiente. Gostam de obter ordem na confusão.

Os virginianos são muito práticos e inteligentes, o que favorece a eficácia e a maneira brilhante como desempenham os seus deveres.

A sua palavra-chave é ‘Eu analiso’.

As mulheres, deste signo, possuem maior capacidade administrativa para gerir um lar. Por isso, consideram-se chefes de família, governando o marido e tudo o que as rodeia, assumindo, desta forma, toda a responsabilidade do lar e da família.

Independentemente de serem muito humildes e meticulosos no seu trabalho, os nativos deste signo têm como grande defeito a crítica.

No entanto, os virginianos são capazes de grande sacrifício se acharem que o seu trabalho vale a pena.

A saúde rege, também, este signo, tendo como ponto fraco o sistema nervoso e os intestinos. Por isso, possuem muito cuidado com a alimentação.

Cristina Candeias