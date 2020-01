Não sabe qual é o seu signo chinês? Consulte-o na tabela que se segue.

De um modo geral, os signos que estarão mais favorecidos são aqueles que são mais compatíveis com o signo Rato: o Boi, o Dragão e o Macaco. Será um ano menos favorável para o Coelho, a Cabra e o Cavalo, uma vez que são menos compatíveis com o Rato.

Previsões do Ano do Rato de Metal para cada signo

Rato

No Horóscopo Chinês não se considera que o ano regido pelo próprio signo seja particularmente bom. Ainda assim, o Rato pode ter um ano favorável desde que saiba estar atento às oportunidades - rápidas e inesperadas - que este novo ciclo lhe irá trazer. 2020 marca o início de um novo ciclo de 12 anos e, por isso, se resolveu devidamente os assuntos mais importantes do ciclo anterior não terá quaisquer problemas. Se, contudo, deixou alguma situação pendente, é possível que o Ano do Rato não o deixe avançar enquanto não puser a sua vida em ordem.

No campo amoroso, este ano é favorável para os relacionamentos recentes, que podem avançar agora para um compromisso mais sério e até para o aumento da família, caso seja um desejo do casal. Se, por outro lado, sofreu recentemente um desgosto, terá a oportunidade de recuperar o equilíbrio e organizar as suas prioridades, curando as mágoas do seu coração.

A nível profissional terá boas perspetivas e oportunidades para expandir os seus rendimentos. Uma vez que é trabalhador e astuto, está em harmonia com a energia dominante deste ano, e por isso pode expandir a sua carreira e aumentar os seus recursos.

A nível de saúde, está mais susceptível a sofrer com problemas de desidratação ou relacionados com os rins e a bexiga.

Boi

O Ano do Rato é bastante favorável para si, até porque a energia deste signo se harmoniza facilmente com a sua. 2020 vai trazer-lhe maior confiança em si próprio e nas suas capacidades, ajudando-o a avançar com os seus projetos e a dar vida a ideias que estavam simplesmente guardadas na gaveta. Uma vez que tem tão boas relações com este signo, será um dos mais favorecidos por ele. Mesmo que o seu sucesso possa demorar, este chegará, com as devidas recompensas merecidas, fruto dos seus esforços e da sua dedicação.

A nível amoroso tem boas perspetivas, até porque se encontra mais sociável e comunicativo, estando predisposto a partilhar com os outros aquilo que pensa e o que sente, o que vai ajudá-lo a alargar a sua rede social e a aprimorar as relações amorosas. Se está sozinho e procura par, o amor pode bater-lhe à porta neste ano, que vem pôr fim a um período de maior isolamento e de um certo impasse afetivo. O outono será um período especialmente favorável a este nível. Nos relacionamentos já existentes os laços serão fortalecidos, porque a sua auto-confiança está em alta e, por isso, será mais capaz de vencer os bloqueios e expressar abertamente o que sente. O Ano do Rato é muito favorável para os nativos deste signo que desejam alargar a sua família.

A nível profissional e financeiro este ano oferece ao Boi a possibilidade de expansão, até porque vai permitir-lhe compreender aquilo que realmente deseja e estabelecer melhor as suas prioridades. Poderá retomar projetos que estavam parados ou pôr em marcha ideias que achava que nunca iria concretizar.

A nível de saúde, as áreas do seu corpo que estão mais sensíveis são as costas e, por outro lado, o fígado. Evite fazer esforços, para aliviar dores e problemas de coluna, e não cometa excessos que sejam prejudiciais ao fígado.

Tigre

Este ano é favorável para si, na medida em que vai ajudá-lo a ser mais ponderado e a pensar melhor naquilo que deve fazer. Sendo uma pessoa por natureza impulsiva, perde oportunidades, por vezes, e deixa-se iludir por ir facilmente atrás de algo que lhe parece ser mais promissor do que é na realidade. A energia do Rato vai trazer mais serenidade à sua mente, ajudando-o a estabelecer um plano mais criterioso para alcançar as suas metas e a manter-se fiel a ele.

A nível amoroso, é um ano muito favorável para quem procura par, já que é propício às aventuras e ao romance. Tenha atenção, ainda assim, para não se deixar levar pelos excessos da paixão, que tende a ser avassaladora. O início do verão e o final do outono são os períodos mais favoráveis a este nível. Se tem um relacionamento, este estará protegido durante este ano, havendo o esforço conjunto em melhorar as condições de vida do casal.

No domínio profissional e financeiro, conseguirá renovar a sua situação e sair de um impasse, caso seja esse o seu caso. Estará apto a comunicar melhor e a estabelecer boas parcerias, o que vai ajudá-lo a aumentar os seus recursos. Ainda assim, seja mais paciente no que diz respeito à gestão do seu dinheiro e espere por melhores momentos para investir.

Em questões de saúde, está mais vulnerável a problemas respiratórios, por isso proteja melhor a garganta e evite expor-se a mudanças súbitas de temperatura.

Coelho

O início do ano pode trazer-lhe experiências menos positivas, a partir das quais redobrará os seus cuidados e terá maior ordem na sua vida, assegurando a estabilidade durante o resto do ano. O segredo para o seu sucesso consistirá em ser capaz de concentrar os seus esforços, aplicando-se naquilo que tem em mãos, sem se dispersar. A segunda metade do ano vai dar-lhe melhores oportunidades para expandir os seus projetos, portanto saiba esperar (e lembre-se que, neste caso, os seis meses começam a contar a partir de 25 de janeiro). Evite, também, deixar que as situações se arrastem ou atrasar-se a resolvê-las. Os assuntos pendentes serão um grande entrave, por isso evite-os.

Na esfera amorosa, embora haja muita atividade para quem está só, não será propriamente um ano favorável para compromissos sérios. Pode viver algumas aventuras amorosas, mas dificilmente encontrará a pessoa que procura. Ainda assim, é um ano especialmente favorável para o convívio social, que irá trazer muitas pessoas à sua vida, algumas delas bem diferentes daquilo a que está habituado. A vida de casal nem sempre será fácil, mas pode ser melhorada através de gestos românticos e de um esforço conjunto em prol da honestidade, esclarecendo sempre quaisquer mal-entendidos que surjam.

A nível profissional, não é um bom ano para se lançar em novos desafios, sendo antes mais favorável para desenvolver os projetos que tem em mãos e para, através de uma análise do que foi a sua vida profissional nos últimos 12 anos, compreender em que áreas e de que formas pode ser melhor-sucedido. Não é um bom ano para grandes investimentos.

Em questões de saúde deve estar mais atento e, caso não faça um check up há mais de três anos, deve fazer exames e análises de rotina. Procure descansar mais, aliviando a pressão exercida sobre a sua mente.

Dragão

Sendo um dos signos mais compatíveis com o Rato, 2020 traz-lhe uma confiança renovada e motivação para sair do impasse em que esteve nos últimos anos. Este ano promete ser divertido e animado, com boas oportunidades para alargar os seus horizontes. A ideia de renovação estará sempre bastante presente, sendo possível uma mudança de casa, de carro, de visual ou a outro nível. Poderá, também, recuperar desejos antigos, que deixou em suspenso e que agora vai procurar realizar. É aconselhável, ainda assim, abrandar um pouco o seu ritmo e avançar a pouco e pouco, sem querer saltar etapas. Ao agir desta forma, tem boas hipóteses de sucesso.

No amor, será um período cheio de promessas, com novas aventuras para quem está sozinho e com a possibilidade de viver um grande amor, que começa a partir de uma amizade. Se ainda suspira por alguém do seu passado, existe também a possibilidade de que essa pessoa volte à sua vida. Se já tem par, estará mais disposto a fazer cedências em prol da harmonia, o que vai contribuir para melhorar a comunicação entre o casal. Em caso de divergências, é aconselhável parar um pouco para avaliar a relação e agir da forma mais adequada.

A nível profissional pode haver uma transformação positiva, conseguindo finalmente levar a sua carreira ao ponto que há muito tempo ambicionava. Siga a sua intuição mas esteja bem atento às oportunidades que podem não estar explicitamente visíveis. Em questões financeiras será um ano de prosperidade e segurança, porque o elemento Metal, que governa este ano, está também em plena harmonia consigo.

A sua saúde estará estável, aproveite este ano para cuidar melhor da sua pele.

Serpente

Sentir-se-á motivado para fortalecer as suas aptidões e perseguir os seus objetivos com afinco, porque as dúvidas que antes sentiu deram agora lugar a uma firme certeza em relação ao que procura e quer conquistar. A vontade de seguir um novo rumo será, de resto, uma importante força motor ao longo deste ano, impelindo-o a andar para a frente, ainda que não seja capaz de vislumbrar por completo o caminho. Ganhará uma confiança renovada em si próprio e, através da organização e do método, saberá conduzir a sua vida no sentido que deseja. O início do ano pode ser marcada por um corte, que será muito positivo na medida em que vai libertá-lo de uma relação tóxica, a nível pessoal ou numa questão de trabalho, permitindo-lhe enfim realizar o seu potencial.

Este ano oferece-lhe boas possibilidades a nível amoroso, especialmente a partir da segunda metade do ano, que será marcada por encontros amorosos cheios de paixão. O seu magnetismo está em destaque e isso não passará despercebido. Estará mais seletivo nas suas relações, o que irá criar uma importante mudança na sua vida afetiva. Se tem um relacionamento e este é sólido, terá boas perspetivas neste ano, que lhe traz momentos muito felizes em família.

A nível material, estará muito produtivo e criativo, e isso vai ajudá-lo a expandir a sua carreira. Se está ligado ao mundo dos negócios, a sua capacidade de persuasão destacar-se-á, facilitando a realização de transações. Pode, também, sentir a necessidade de mudar de carreira, já que o Rato o inspira a procurar voos mais altos. As suas finanças encontram-se num período de evolução, com boas perspetivas de melhoria.

Em questões de saúde encontra-se fortalecido, mas deve vigiar os ouvidos se costuma ter problemas de saúde relacionados com eles.

Cavalo

Este é o signo oposto ao Rato, o que faz com que 2020 lhe possa trazer alguns entraves e dificuldades. Sentirá, por vezes, que está a ser posto à prova ou que está a ser levado ao seu limite. Se tem andado descontente com a sua vida, este ano sentirá vontade de explorar caminhos totalmente novos, mudando de direção. No entanto, o Rato pede-lhe prudência, pois não está favorecido e pode enfrentar alguma oposição à realização dos seus intentos. Este ano é muito favorável, sim, para delinear as suas metas e as estratégias para as alcançar. Embora não seja tempo de ir à luta, é como se estivesse num período incubatório, ideal para acalentar e alimentar as suas ideias, dando-lhes força para que mais tarde conheçam a luz do dia.

A sua vida amorosa em 2020 não será muito animada se está só, a não ser que aprecie a sua liberdade e tire partido do facto de estar sozinho. Nesse caso, sentir-se-á inspirado e pode até conhecer pessoas intelectualmente muito estimulantes. Se deseja um compromisso mais sério pode ser difícil consegui-lo no Ano do Rato, mas o Verão pode trazer-lhe novos encontros. Na vida a dois, pode haver tensão causada pelo sentimento recorrente de que não é devidamente apreciado pelo seu parceiro. A comunicação em casal será um aspeto a ter em conta, pois poderá haver vários atritos e dificuldades de entendimento.

Uma vez que este ano não é muito positivo para si, também na esfera profissional deve ter muito cuidado e prestar atenção a todos os passos que dá e ao que se passa à sua volta, para não ser surpreendido por problemas inesperados, que nem percebe de onde surgem. O Cavalo tende a agir de forma oposta à do Rato, um signo que é astuto, agindo subrepticiamente, e por isso o Cavalo, que é muito direto e frontal, terá de precaver-se para não ser enganado. A nível financeiro deve também estar preparado, porque pode ter despesas que não esperava.

Em questões de saúde é aconselhável fazer consultas de rotina e vigiar a sua alimentação, pois terá tendência para ter o colesterol mais elevado.

Cabra

Este signo também não se encontra favorecido, porque a energia do Rato é bastante diferente da sua, e isso significa que terá de agir de forma diferente do que é habitual em si, para que possa ter melhores resultados e para não ser afetado pelos efeitos nocivos deste ano. O segredo para o seu sucesso consistirá em manter sempre o otimismo e não desanimar perante as dificuldades. Com a motivação certa, conseguirá chegar às suas metas, sendo um bom ano para renovar a sua vida por completo. Mantenha o foco e progrida lentamente, de forma consistente. Ao agir com diplomacia e serenidade, conseguirá transformar em boas oportunidades situações que inicialmente se apresentavam como sendo obstáculos.

No amor, valorize mais as suas necessidades e aprenda a pôr-se a si em primeiro lugar. Os anos regidos pelo Rato trazem-lhe, geralmente, paixões muito intensas, e nesse sentido é um ano com boas perspetivas para quem está sozinho. Haverá surpresas e reviravoltas que farão vibrar o seu coração, mas faça um esforço para manter sempre os dois pés bem assentes na terra. Em casal não conte com grandes mudanças, a não ser que o relacionamento se encontre desgastado. Nesse caso, é possível que o verão traga uma separação amigável, acordada por ambas as partes. Este não é, no entanto, um bom ano para fazer mudanças drásticas na sua vida, portanto não se precipite e pense bem antes de tomar uma decisão.

A vida profissional está mais favorecida, com um aumento da sua produtividade. Seja mais flexível perante ideias com as quais inicialmente não concorda, pois lembre-se que este ano lhe pede que aprenda a fazer as coisas de outra forma. A nível financeiro, tenha cuidado e não contraia dívidas.

Em questões de saúde, fortaleça os ossos através de uma boa alimentação e exercício físico regular.

Macaco

Este ano vai ajudá-lo a tomar o controlo da sua vida, porque conseguirá compreender com maior clareza onde falhou no passado, aceitando as lições e seguindo em frente. Reconhecerá a sua força interior, e isso vai fazer com que progrida rumo à conquista dos seus intentos, pois quando põe de parte as dúvidas a sua determinação é notória e leva-o sempre onde deseja. Uma vez que estará também mais organizado, tem boas perspetivas de alcançar um sucesso que será sólido e duradouro. Deve ter em conta, no entanto, que se nada fizer nada obterá. A sua passividade será o seu principal obstáculo - é quando arregaça as mangas e deita mãos à obra que consegue as maiores realizações.

A vida amorosa é bastante promissora para os nativos que não têm par, sendo bastante provável que surja um novo amor na sua vida neste ano, levando-o a viver um relacionamento amoroso muito intenso e apaixonado. Se tem par e enfrentou um período de divergências, estas irão agora atenuar-se porque 2020 lhe traz um clima de maior entendimento e harmonia, precisamente por ter aprendido com os erros do passado e estar menos agarrado às suas ideias fixas. Se deseja ser pai, este ano é especialmente favorável para si nesse sentido.

A nível profissional as suas iniciativas terão o apoio necessário para irem avante, mas evite embarcar em aventuras que não são mais do que meras utopias. Lembre-se que, apesar de o otimismo ser indispensável ao seu sucesso, nem tudo o que brilha é ouro, portanto não se deixe enganar. Concentre-se num projeto de cada vez, evite dispersar a sua mente e as suas energias. Financeiramente terá um ano estável.

Em questões de saúde preste mais atenção aos dentes.

Galo

O Ano do Rato pode levá-lo num sentido completamente oposto àquele que inicialmente havia definido para si. Ainda assim, pode ser um ano bastante favorável se souber estar atento e aproveitar as oportunidades, mesmo que estas não surjam de onde estava à espera nem venham com a forma com que as idealizou. Saiba moderar a impulsividade, pois a paciência render-lhe-á melhores resultados. Deve, também, afastar-se de situações e pessoas que o puxam para baixo, pois esses entraves tornar-se-ão mais fortes em 2020. Tome as suas decisões sozinho, mesmo que precise de ter mais tempo a sós com os seus pensamentos, e não se apresse. Aposte mais na sua segurança e não corra riscos desnecessários.

No amor, se não tem par este ano pode oferecer-lhe novos encontros, mas pede-lhe que avance com prudência, sem se deixar iludir e, sobretudo, sem querer que os outros correspondam àquilo que espera deles. Na vida a dois, a melhoria das condições de vida será uma preocupação em comum, e contribuirá para aligeirar qualquer tensão que tenha surgido entre o casal.

A nível profissional pode colher bons frutos dos esforços que fez nos últimos tempos, sendo um ano proveitoso também na medida em que lhe pode trazer novos projetos. Terá a oportunidade de mostrar o que vale, portanto concentre-se e desempenhe as suas tarefas de forma cuidadosa, sem querer impressionar, para não deitar tudo a perder. Financeiramente seja mais prudente pois o ano, embora seja estável, pode não ser tão bom como espera.

A nível de saúde, o otimismo será um contributo essencial para o seu bem-estar. Vigie a alimentação e mantenha hábitos saudáveis - dessa forma superará com facilidade quaisquer problemas que possam surgir.

Cão

Este ano será, de um modo geral, positivo para si, com uma forte proteção e boas oportunidades a virem ao seu encontro. Haverá boas perspetivas de solidez, sendo um ano que vai desenvolver a sua maturidade e fazer com que assuma uma postura mais segura em relação aos aspetos centrais da sua vida.

Não haverá grandes mudanças na sua vida amorosa, se esta já estiver a correr bem para si. Se, no entanto, está sozinho e procura par, será um ano propício ao aparecimento de alguém especial, podendo até vir a ser disputado por várias pessoas ao mesmo tempo ou apaixonar-se à primeira vista por alguém, de forma totalmente inesperada. A vida em casal decorrerá em harmonia, havendo uma sensação latente de cumplicidade e segurança, que contribuirá para fortalecer os laços entre vós.

No trabalho procure ser paciente e focado, pois se souber adaptar-se com sabedoria aos obstáculos que surgirem, conseguirá ganhar novas e melhores competências, fortalecendo-se. Aprimore os seus dons de negociação e aprenda a fazer escolhas mais sensatas. Financeiramente é um ano com boas perspetivas, que lhe permitirá arriscar mais e lançar-se em voos mais elevados.

A nível de saúde é aconselhável fortalecer o seu organismo com mais vitaminas e minerais, incrementando o consumo de frutas e verduras na sua alimentação. O seu corpo está a precisar de fortalecer-se.

Porco

Este ano será um pouco instável para si, sentindo que, por um lado, está na altura de defender os seus sonhos mas, por outro lado, pode esbarrar em dificuldades que o fazem duvidar das suas próprias capacidades. Ainda assim, sentir-se-á mais liberto de obrigações que antes o restringiam, e mais capaz de fazer face às dificuldades, pois estará também mais produtivo. Poderá ter de processar acontecimentos recentes, que tiveram um forte impacto na sua vida, e nesse sentido os primeiros meses deste ano serão mais introspetivos, pois sente necessidade de se isolar para pensar melhor no que quer e na forma que é mais adequada para pôr em prática as suas ideias e alcançar as suas metas.

A nível amoroso, é aconselhável manter uma certa prudência pois, se não tem par, poderá sentir que é alvo da atenção especial de várias pessoas, sem que nenhuma delas seja, no entanto, especialmente promissora. As aventuras amorosas podem suceder-se, caso assim o deseje, mas dificilmente o levarão para um compromisso mais sério ou no sentido que deseja. Na vida a dois também haverá uma certa instabilidade, causada pelas inseguranças que dão azo às dúvidas e aos atritos.

A nível profissional pode sentir vontade de mudar de direção, mas deve aconselhar-se bem e informar-se devidamente antes de dar um passo mais sério. Pode ter um aumento de responsabilidades, assumindo uma posição mais sólida e com melhores contrapartidas financeiras. Pode, assim, estabilizar as suas finanças se souber moderar as despesas.

A nível de saúde há uma certa tendência para a ansiedade, pelo que é aconselhável encontrar formas de canalizar as suas energias de forma a não acumular tanto stress.