Em Junho de um ano 5 segundo a Astrologia do Ki das 9 Estrelas, mantém-se a intensidade energética do ano, que nos proporciona uma reestruturação interna, uma revolução e uma adaptação aos novos desafios. Com esta qualidade energética, o empoderamento pessoal passa por estarmos ao serviço da Verdade Interior, ou pelo contrário, participamos em jogos de poder e de manipulação.

A escolha vai ser sempre individual, mas a intensidade e a força são para todos.

Durante este mês de Junho, para além do solstício de Verão, uma energia forte e intensa, temos a energia 7 ao centro que nos convida a estar orientados para resultados e facilita o colher dos frutos.

Somos também convidados neste mês a resolver questões com o nosso clã ou com os anciãos, devemos ser verdadeiros e fazer as coisas ao nosso modo, mas cuidado para não criar tensões ou braços de ferro. Aproveite também para colocar em práticas novas experiências.

Na generalidade vai haver alguma tendência a voltar às regras e ao condicionamento social, a não ser que consigamos seguir a direção certa da fé e da confiança.

É uma fase boa para olhar para dentro e aproveitar para curar e regenerar, mas pode haver algum conflito com os assuntos das crianças, ou com a nossa criança interior.

