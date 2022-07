Em Agosto de 2022 que é um ano 5 segundo a Astrologia do Ki das 9 Estrelas, estamos com a mesma energia ou vibração quer no transito do ano quer no transito mensal.

Intensifica-se a qualidade energética que nos proporciona uma reestruturação interna, uma revolução e uma adaptação aos novos desafios.

Com esta qualidade energética, o empoderamento pessoal passa por estarmos ao serviço da Verdade Interior, ou pelo contrário, participamos em jogos de poder e de manipulação.

A escolha vai ser sempre individual, mas a intensidade e a força são para todos.

Temos ao nosso serviço o grande poder criador, que dependendo de como é utilizado, pode originar uma grande tensão e stress ou pode ajudar a uma fase mais doce e empática.

Vamos viver situações de explosões ou conflitos, de guerras de poder, ou inseguranças e dependências.

Podemos passar por preocupações ao nível da imagem ou da reputação.

Em caso de stress a reação pode ser ficar mais rígido, exigente e inflexível.

Alexandre Gama

+351 938 469 306

ag@alexandregama.com

www.alexandregama.com