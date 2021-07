Chegou o Verão e hoje a sugestão é: vamos aproveitar os espaços exteriores que temos.

Arranje o seu terraço ou varanda de modo a poder usufruir da melhor forma.

Muitas vezes guardamos tralhas nas varandas e eu pergunto “para quê?” se tem um espaço tão bom que pode ser um prolongamento da sua sala.

Hoje a sugestão é colocar os 5 elementos do Feng Shui no seu terraço ou varanda.

• Energia Árvore: coloque muitos vasos bonitos com flores coloridas.

• Energia Fogo: escolha velas, muitas velas para acender à noite e usufruir uma noite ao luar.

• Energia Terra: opte por mobiliário de exterior confortável. Ou então coloque muitas almofadas e pufes no chão. Há quem ponha também um tapete para criar mais conforto.

• Energia Metal: escolha acessórios de metal para as bases das velas ou lanternas de metal para colocar no chão.

• Energia Água: experimente colocar uma ou várias jarras de vidro com água e flores frescas. No Verão as hortências são tão bonitas

Paula Margarido

