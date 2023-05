Numerologicamente, o período de 15 a 21 de Maio é governado pelo Número 4.

O 4 é o Número que corresponde ao arquétipo da Ordem versus Caos.

Caos e Ordem são conceitos referentes a situações que ocorrem num certo momento, e se estabelecem num dado tempo e lugar, e que, a nossa mente, sempre buscando compreensão a partir da lógica (as experiências e os acontecimentos têm que ter uma explicação e precisam de fazer sentido, encaixando-se de determinada forma e maneira), pode aceitar ou não.

O conceito de Caos, implica, para uma larga maioria, uma desarmonia na energia (pessoas, ambientes, lugares, etc.), algo está fora do lugar, algo se encontra fora do contexto e do limite que antes tínhamos criado na nossa mente, o que nos causa desconforto, mal-estar, confusão, irritabilidade, etc. Por outro lado, a Ordem significa simplesmente, que tudo está acomodado, no sítio que lhe corresponde, devolvendo assim uma sensação de harmonia e bem-estar.

Na Numerologia o 4 surge para trazer método, disciplina,organização, criar limites onde prolifera a confusão (o caos) ou expandir os limites (quando tudo está demasiado apertado e o espaço se tornou demasiado pequeno para conter tanta energia (informação, objectos, móveis, etc.).

O 4 é representado pelo quadrado, uma figura geométrica de quatro lados iguais, que regra geral nos devolve a ideia de harmonia, de um certo equilíbrio, pois por muito que se diminua ou aumente o seu tamanho, as proporções permanecem iguais, sem nenhum desvio ou “erro” de simetria.

Assim, na nossa vida quotidiana, o 4 poderá confrontar-nos com tudo o que está desproporcionado na nossa vida, em desequilíbrio, caótico, limitado, sufocante, inacessível, que gera confusão e desorientação.

Nesse sentido, devemos aproveitar este período para começar a colocar uma ou mais áreas da nossa vida em ordem, usando o princípio da organização, da planificação, criando uma metodologia que nos permita ir seguindo umplano, previamente definido, para trazer harmonia e bem-estar às nossas vidas.

Esta espécie de mal-estar, de desarmonia sentida por nós, pode ser constatada em nós mesmos, ao nível físico (o corpo dando sinais de que algo não está bem), ao nível emocional (emoções confusas, incapacidade de entrar em contacto com os verdadeiros sentimentos, com aquilo que estamos de facto a sentir (certos acontecimentos colocam-nos num estado de apatia, como se estivéssemos anestesiados); ao nível mental (caos mental, os pensamentos atropelam-se uns aos outros, não se conseguindo pensar claramente e consequentemente impossibilitando-nos de definir um caminho a seguir), entre muitos outros distúrbios possíveis).

Portanto, devemos cuidar de tudo o que estiver desorganizado, confuso, com muita serenidade, calma e com uma boa dose de humor, acrescentado respeito pelos nossos próprios limites e sabendo pedir ajuda no momento certo, pois esse pode ser um dos maiores actos de humildade e amor, ante nós mesmos e ante os outros.

Trazer harmonia ou ordem à nossa vida, também passa por embelezar o nosso dia-a-dia. Podemos, por exemplo, organizar o escritório (limpar, arrumar, ordenar os objectos, etc.) ou podemos acrescentar a isso algo que torne esse lugar mais bonito, mais atraente e não apenas limpo e arrumado, colocando um belo arranjo de flores em cima de algum móvel, espalhando alguns cristais pelas prateleiras ou mesmo na secretária, perfumando o lugar com incenso natural, entre muitas outras possibilidades. Aqui a criatividade será a palavra-chave.

Tudo isto é importante, mas também é importante lembrar que o Caos e a Ordem só se estabelecem em bases temporais e que, portanto, num determinado ambiente, não importa que tipo de ambiente seja) para certas pessoas ele pode estar em ordem e para outras pode estar caótico. Tudo é relativo, e só precisamos de respeitar o que sentimos e aceitar que os outros possam sentir de forma diferente.

Aproveitemos bastante esta influência, pois só voltaremos a ter um período idêntico no final de dezembro deste ano.

Que a Luz do teu Coração sempre ilumine o teu Caminho, com Verdade e Alegria.

"O mundo não é alguma coisa para se pôr em ordem; o mundo é a ordem encarnada. A nós nos cabe harmonizar-nos com ela." Henry Miller

Eva veigas

Numerologia & Tarot