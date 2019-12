Os números estão presentes na História da Humanidade desde os seus primórdios, e foram estudados pelas civilizações mais antigas não só na possibilidade que oferecem de organizar a vida humana, como também devido à vibração energética que cada número também possui. Conhecer a energia de um ano através da numerologia permite-nos estar preparados para os desafios que este tem para nos oferecer e superar melhor os desafios que nos irá apresentar.

É muito fácil conhecer a energia numerológica de um ano: basta reduzir os quatro dígitos que o compõem até obtermos um só algarismo, visto que, à exceção dos números mestres, a numerologia só considera a vibração energética dos números de um a nove (porque todos os outros podem ser reduzidos a eles). Chama-se, a essa soma, o cálculo do Ano Universal, a energia que impera, de um modo geral e para todos, durante o ano em causa.

No caso de 2020, temos uma conta curiosa, já que a soma dos dígitos se reduz a quatro, sendo essa a energia do ano, mas, por outro lado, 2020 é uma repetição numérica: 20 / 20 ou, analisando o ano de outra forma, dois 2 e dois 0. E este facto tem também um significado especial.

O número quatro, na numerologia, está relacionado com a ordem, a estabilidade, a responsabilidade. São quatro os pilares que permitem dar firmeza a uma estrutura, na maior parte dos casos (as mesas e cadeiras têm quatro apoios, os automóveis têm quatro rodas, a casa assenta em quatro paredes principais, com quatro cantos).

A ideia de concretização é, pois, um dos princípios-chave deste ano. É um ano de construção, edificação, solidificação de estruturas - e já há algum tempo que não tínhamos um ano com esta energia tão segura. Este será, no entanto, um ano de grandes mudanças a nível astrológico. Uma vez que a previsão para um ano deve ser feita conjugando os vários saberes que os antigos nos legaram, podemos inferir que 2020, trazendo-nos importantes mudanças, nos oferece também a possibilidade de construir algo mais sólido, melhor estruturado, mais ao encontro da nossa natureza e do caminho individual que cada um de nós tem para trilhar.

O número quatro está também ligado ao plano físico, à materialização, à vida prática, aos aspetos do quotidiano, ao domínio financeiro e, por outro lado, à família - os pilares da nossa vida serão, todos eles, trabalhados ao longo deste ano, para que sejam fortalecidos, resguardados, valorizados e reestruturados.

É um número que implica esforço, trabalho e dedicação - mas que também traz as devidas recompensas por todo o investimento feito.

Em 2020, a vida pede-lhe que dê o seu melhor, aplicando-se ao máximo naquilo que deseja ver ganhar alicerces mais fortes na sua vida. Mesmo que comece da estaca zero, o que importa é avançar, com firmeza e prudência, passo a passo. Em 2020 o sucesso não é imediato, mas tudo o que é conquistado tem boas perspetivas de vir a tornar-se duradouro.

O número quatro apela ao foco, à concentração e à disciplina, incentivando-nos a disciplinarmos melhor a nossa mente tantas vezes inquieta e a nossa vontade, tantas vezes, volátil.

Poderá obter ótimos resultados, em 2020, desde que saiba concentrar-se naquilo que quer, de uma forma muito prática e concreta, deitando mãos à obra, fazendo mais um pouco todos os dias.

Este é um ano associado às responsabilidades, aos compromissos, ao comprometimento. Ao comprometer-se de alma e coração com algo que deseja, saberá qual é o rumo que deve seguir e, mesmo que não saiba ao certo qual é o caminho que tem de percorrer, não perderá o norte. 2020 é um ano de abertura de portas e alargamento de horizontes, que se consegue através da disciplina constante e da concentração nas metas. A expressão inglesa "eyes on the prize" (olhos no prémio, em tradução literal) faz todo o sentido como mantra para este ano - ao ter sempre em vista aquilo que almeja será não só mais fácil como natural e espontâneo avançar de forma segura no sentido que é melhor para si.

Pense em 2020 como um ano que lhe traz a possibilidade de conquistar (afinal de contas, o Arcano de Tarot número quatro é o Imperador) e de tornar os seus sonhos na sua realidade.