Principal orientação: RATO

Principal desafio: CÃO

E continuamos com um animal de poder que nos ensina a viver na matéria.

A medicina do Rato traz-nos a consciência de que também temos de manter os pés na Terra, e que é importante planear, organizar e manter o nosso ambiente arrumado.

Talvez tenha papeis para arquivar, ou o orçamento doméstico para atualizar. Será que precisa de validar as faturas para o IRS?

Aproveite esta semana para fazer essas

tarefas que tem vindo a adiar, sem deixar de ser o seu melhor amigo e dar prioridade ao que é verdadeiramente importante.

