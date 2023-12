Principal orientação: SAPO

Principal desafio: FORMIGA

Estamos em contagem decrescente para receber o novo Ano de 2024.

Na companhia da Formiga o principal desafio será manter a paciência e a persistência que o ajude a terminar o ano da melhor forma.

O Sapo vem convidá-lo a limpar e a deixar ficar em 2023 tudo o que já não precisa.

Dedique o seu tempo a limpar a sua energia e principalmente as suas emoções.

Limpe energia que não é sua e liberte-se dos pesos e da negatividade que já não precisa de carregar. Será uma altura propícia para fazer um banho de sal, uma limpeza energética, uma sessão de Reiki, visitar umas termas ou uma massagem na água. Limpe as “suas águas” para poder entrar em 2024 leve e completamente disponível para receber as mil bençãos e todo o amor que o novo ano tem reservado para si.

Votos de um excelente 2024 pleno de abundância de saúde, amor, alegria e muita paz!

AHO!

Ana Paula Lago

https://instagram.com/apaulalago?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://instagram.com/cartasxama?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Facebook:

https://www.facebook.com/ana.p.lago.3

Sites : www.comunidadedoser.com