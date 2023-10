Principal orientação: Guaxinium

Principal desafio : Gralha

O Guaxinim é um generoso protetor.

Ele está sempre ao serviço de todos aqueles que se cruzam no seu caminho, de forma desinteressada, e está sempre pronto para ajudar todos aqueles que estejam numa situação de desamparo.

A Gralha esta semana continua a trazer-nos o principal desafio: encontrar o equilíbrio e assegurar a justiça em todas as situações. A procura constante desse equilíbrio faz

parte da experiência humana.

Poderá ser que descubra que uma parte desse

desequilíbrio, ou até de alguma injustiça ainda presente na sua vida, tenha origem na sua ancestralidade ou no seu passado. Permita-se aprofundar esta semana o que iniciou na semana passada, mas agora colocando o foco no auxílio que pode prestar a alguém que está próximo de si. Veja de que forma pode contribuir para o bem-estar de alguém e dessa forma poderá estar a encontrar o seu equilíbrio.

Ana Paula Lago

