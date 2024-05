Semana de profunda reflexão, onde os números conspiram para revelar os segredos mais íntimos do universo e das nossas próprias almas.

Sob a influência da poderosa vibração 9, somos convidados a mergulhar nas profundezas do nosso ser e descobrir a verdadeira essência que nos guia nesta jornada terrena.

Esta semana, somos desafiados a encarar os nossos medos mais profundos, a deixar para trás aquilo que não nos serve mais e a abraçar a mudança com coragem e determinação.

Sob a influência da vibração 9, somos instigados a desapegar-nos do passado e a abrir espaço para novas oportunidades e possibilidades nas nossas vidas.

Mas além do desafio, há também uma promessa de renascimento e renovação.

O número 9 é o símbolo da conclusão, o fim de um ciclo e o início de outro.

É o momento de colher os frutos do nosso trabalho árduo e preparar o terreno para o próximo capítulo da nossa jornada.

Este momento é como o crepúsculo após um longo dia de trabalho no campo. É quando paramos para contemplar os frutos do nosso labor, observando com gratidão as sementes que plantamos florescerem diante dos nossos olhos. Cada esforço, cada desafio superado, contribui para o crescimento e a maturidade que agora podemos testemunhar.

Entretanto, mesmo enquanto colhemos os frutos do presente, é importante lembrar que a jornada não termina aqui.

Assim como um agricultor que prepara o terreno para a próxima estação de plantio, também nós devemos estar atentos ao futuro que nos aguarda.

Este é o momento de avaliar cuidadosamente o que aprendemos, de discernir quais sementes devem ser plantadas para garantir uma colheita abundante no próximo ciclo.

Preparar o terreno para o próximo capítulo da nossa jornada exige reflexão, planeamento e ação diligente.

Devemos estar dispostos a deixar para trás aquilo que já não nos serve mais, a fim de abrir espaço para o novo e o desconhecido. É um convite para renovar as nossas energias, reavivar as nossas paixões assumindo um compromisso com os objetivos que almejamos alcançar.

Que esta semana de vibração 9 seja uma jornada de autoconhecimento e iluminação para todos nós.

Possa a magia despertar o amor em cada coração

Eva Veiga

