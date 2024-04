Em 2024 estamos num ano de energia 3 (TROVÃO) onde a rapidez e a impulsividade, assim como a facilidade de materialização e a inovação vão estar em alta.

Vamos também ter a ajuda do DRAGÃO que nos leva a uma forma de estar mais independente, amável, confiante e enérgica.

Em Maio vamos procurar enraizar ou procurar mais segurança.

Se por um lado a energia do ano nos pede a materialização e a inovação, a energia do mês vai pedir mais pé no chão e uma coisa de cada vez. O que nos permite avançar com mais estabilidade e conforto.

A energia do trabalho, assim como a relação com a autoridade e ou com o masculino vão estar em foco, onde se pretende trazer uma nova forma de estar e quebrar com padrões antigos.

Sendo sempre necessário o trabalho interior e a tomada de consciência sobre o nosso caminho, desta vez tem de ser ao nosso modo e ritmo e pode ainda assim ser um processo intenso.

Nesta fase surge também a necessidade de reconhecimento por parte do clã ou dos mais velhos o que pode gerar em alguns casos alguma dependência desse reconhecimento ou medo de mal entendidos que possam gerar conflitos.

