Segundo os Senhores do Tempo estudiosos da Natureza e os seus ciclos Universais, no calendário Maia, estamos sob a influência da LUA do Macaco, a Lunação da Harmonização.

28 dias e noites em que somos e seremos trabalhados, desnudados, inspirados, reciclados, questionados sobre o tema:

Como posso sintonizar o meu serviço? (a minha forma única e original de manifestar os meus dons e capacidades?

Que esta Lunação seja de clarividência e manifestação, que nos entusiasme no nosso maior amor e humildade em concretizarmo-nos na nossa maior criatividade com tempo e dedicação.

Assim É.

Nádia NadZka