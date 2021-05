O Anjo Hahaiah rege entre o dia 16 e 20 de Maio a sua essência é Refúgio que permite bloquear as essências destruidoras na nossa natureza. As nossas más tendências devem ser encerradas nos refúgios internos para que as boas tendências as possam aniquilar e vencer, permitindo assim, que em nossa vida não levantemos a mão contra o próximo ou contra animais.

Na Invocação pedimos ao Anjo: Que em todo o momento e em todo o lugar, Senhor Hahaiah, eu possa desempenhar o papel de bom intermediário e não o de um promotor solitário.

Na Exortação o Anjo Hahaiah diz-nos: Espero, Peregrino, que através de ti outros amores venham a Mim, que sejas o canal através do qual os teus irmãos descobrirão o Meu Divino Afecto.

Os dons do Anjo Hahaiah são entre outros: saber interpretar os sonhos; protecção contra a adversidade, abusos de confiança e mentiras e revelação dos mistérios.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Villas Raposo