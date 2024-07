RECOMENDA: dar atenção aos sonhos, mergulhar no inconsciente, ficarmos atentos aos mecanismos inconscientes, aos automatismos e curar padrões

DESAFIO: parar de viver no mundo dos sonhos, ignorar a mente inconsciente

O Lagarto é uma das espécies mais antigas do nosso Planeta e é o grande guardião do inconsciente e do mundo dos sonhos.

Cerca de 90% da sua mente é inconsciente, o que ilustra bem a sua importância na nossa vida e o seu impacto nos nossos comportamentos e na nossa perceção da realidade.

Quando foi a última vez que se permitiu parar e tirar um tempo para simplesmente ficar ao sol, focado nos seus sonhos mais profundos, ou imaginando como a sua vida poderia ser?

Esta é a medicina do sonhador lagarto. Ele procura frequentemente a companhia da sábia cobra, (que nos acompanhou em janeiro), pois ele sabe que todo o passado, por mais duro e difícil que tenha sido, pode ser transmutado, se for honrado.

Todas as aprendizagens positivas ou negativas, trazem sempre lições importantes que alimentam os nossos sonhos e a nossa imaginação, permanecendo no nosso inconsciente, afetando todas as experiências seguintes, e nem sempre de forma positiva.

A cobra sabe que é bem mais fácil transmutar todas as experiências negativas em positivas com ajuda do Lagarto, que facilmente abre as portas do inconsciente, onde estão guardadas toda as nossas memórias, mesmo as mais antigas, bem como as que forma herdadas da nossa ancestralidade.

As mais dolorosas, problemáticas e traumáticas tendem a ficar escondidas, alimentando o nosso lado sombra, ou seja, aquela parte de nós que ainda não conseguiu ver a luz.

O lagarto ajuda a cobra a curar o passado, para depois ficar completamente livre para sonhar com o futuro.

Quando todos pensam que o Lagarto nada mais sabe fazer do que dormir sempre que encontra uma sombra, na realidade ele está a sonhar e a fazer a ponte entre o mundo do inconsciente e o mundo consciente.

Se lhe perguntarem qual é a diferença entre dormir e sonhar, ele vai saber responder: ”Eu procuro a solidão e a escuridão, pois é lá que os sonhos moram. A minha aliada Cobra procura as sombras do passado para as transmutar, mas eu procuro a escuridão dos sonhos para encontrar o futuro”. E para entrar no mundo do inconsciente, no mundo dos sonhos, o caminho mais fácil é simplesmente… dormir.

O Lagarto tem o talento dos sonhadores, que facilmente entram na escuridão do inconsciente para poderem aceitar, curar e transcender tudo o que está escondido, e bem guardado, a aguardar ser “visto”.

Já lhe aconteceu sonhar com algo que depois se materializou? Ou sonhar com os seus maiores medos e receios? Ou será que já sonhou que atingia uma meta que tanto ansiava?

Nesses momentos o Lagarto estava ao seu lado, com a sua poderosa medicina, trazendo toda essa informação, para que depois pudesse conscientemente integrar tudo isso.

Havendo disponibilidade para sondar o inconsciente, encontramos a origem dos padrões que estão agora disponíveis para serem curados, de modo a podermos ser cada vez mais livres de assumir a nossa vontade e o nosso livre arbítrio na vida atual.

Ao longo deste quente mês de julho no hemisfério norte, tão do agrado do Lagarto, esteja atento sobre quem tem ascendente sobre o seu mundo interno. Será que o ego, com todos os seus medos,

ansiedades e inseguranças, tem vindo a ocupar cada vez mais espaço, condicionando os seus pensamentos e as suas emoções?

O seu coração permanece tranquilo quando está alinhado com a sua alma e com o seu Ser Superior, trazendo uma sensação de paz e tranquilidade à sua vida. Se não é o seu caso, aproveite esta oportunidade de investigar o que ainda o impede de desfrutar a vida, como tanto merece.

Provavelmente está tão preso às atribulações do dia-a-dia que se esqueceu de sonhar e de se ligar aquela voz interior que lhe indica o caminho e dá alento. Quando isso acontece os mecanismos de defesa são facilmente ativados.

Será que está a repetir um padrão que desconhece ou que pensava já ter ultrapassado?

Quando isso acontece, a vida torna-se num pesadelo ou os sonhos surgem mais atribulados, para podermos dar atenção a isso.

A sua sabedoria interior revela-se e “fala consigo” muitas vezes através dos sonhos. Eles estão simplesmente a mostrar uma parte de si que precisa de ser ouvida e curada.

Disponibilize-se para sondar o mundo profundo que existe dentro de si, e se precisar de ajuda, não hesite em recorrer à sabedoria do Lagarto, porque nem sempre é possível sondar o inconsciente de forma autónoma, e tudo fica mais fácil se aceitarmos ajuda. Pode até ser que precise de ajuda profissional, porque nem sempre é fácil entrar no mundo sombrio do inconsciente, e o caminho é feito com entreajuda.

Se o Lagarto surgir nos seus sonhos, facilitando que se recorde deles, mesmo que estivesse a sonhar acordado. é sinal que deve agora tomar atenção à sua mente inconsciente. uma das formas mais acessíveis de o fazer é estar atento aos seus sonhos e registá-los de imediato, logo que acorda.

Se neste momento da sua vida está presente algum tipo de desconforto, e não tem consciência da sua origem, está na altura de aceitar a companhia do Lagarto e mergulhar nas profundezas das suas águas mais profundas.

Descobrindo a parte encoberta do seu Iceberg, poderá encontrar as respostas que procura. Se continuar a procurar no lugar errado, é provável que continue a não obter qualquer resposta para o que está a acontecer na sua vida.

Os velhos anciãos contavam uma história muito simbólica que nos ajuda a entender o jogo do gato e do rato que por vezes fazemos com a nossa própria mente.

Um dia uma mulher perdeu uma agulha enquanto costurava e começou a procurá-la por toda a parte. Como era uma boa mulher e todos gostavam dela, rapidamente várias pessoas da aldeia vieram em seu auxílio e vasculharam cada pedra alargando cada vez mais a área da busca.

Passado algum tempo anoiteceu e de repente todos repararam que a mulher estava agora a procurar a agulha dentro de casa, com o auxílio de uma lamparina. Todos ficaram confusos porque tinham estado todo o dia a procurar fora de casa, visto ser aí que ela se encontrava desde manhã, de olhos postos no chão. “oh mulher, mas onde perdeste

Afinal a tua agulha? porque estás agora a procurar lá dentro de casa quando estamos há horas a ajudar-te a procurá-la na rua?

Afinal onde a perdeste? “

Com ar um pouco atrapalhado ela respondeu:

“Pois eu perdi a de dentro de casa, logo pela manhã, quando o sol ainda mal tinha surgido no horizonte”.

Todos ficaram estupefactos com a resposta

.

“E por que procuravas então a agulha fora de casa todo este tempo?” - perguntaram eles.

“Porque na rua havia muito mais luz. Dentro de casa estava escuro e dificilmente a conseguiria encontrar.

Só agora quando caiu a noite, percebi que devo procurar dentro de casa, onde na verdade a perdi.”

Tal como a mulher da história, também nós procuramos a respostas onde está menos escuro, mas por vezes é precisamente na escuridão que habitam as estrelas e os nossos sonhos.

É também aí que habitam os nossos medos, as nossas crenças limitadoras, as nossas emoções e tudo o que esquecemos.

Escute os seus sonhos, Por vezes curar significa dar um novo significado a uma situação, e observar uma nova perspetiva da realidade.

Tal como no mundo dos sonhos toda a realidade é relativa e subjetiva, porque depende da forma como aprendemos e guardamos a realidade na nossa memória.

Faça como Lagarto, entre corajosamente no mundo dos sonhos e prepare-se para receber a sua valiosa recompensa.

Entre no mundo fascinante do inconsciente e desfrute da poderosa linguagem que o nosso guardião dos sonhos lhe poderá trazer.

Talvez seja altura de manter um caderno ou bloco de apontamentos ao lado da cabeceira da cama para que possa anotar todas as mensagens que chegarem durante a noite.

Pode também ser altura de levar as suas viagens xamânicas mais a sério, desenvolver as suas competências de meditação ou mindfulness. Ou quem sabe, é o momento de marcar aquela consulta que tem vindo a adiar, com um profissional que o ajude a aceder ao seu inconsciente.

São muitas as ferramentas e técnicas ao seu dispor nos dias de hoje. Aceite o convite do Lagarto e verá que não irá arrepender-se. Que seja um excelente mês de Julho para todos e para que possam desfrutar ainda mais da vida.

AHO !

Ana Paula Lago

comunidadedoser.marcacoes@gmail.com~

https://instagram.com/apaulalago?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://instagram.com/cartasxama?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Facebook:

https://www.facebook.com/ana.p.lago.3

Sites : www.comunidadedoser.com