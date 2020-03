Saturno, o Sr. do Carma, é o planeta governante das estruturas e os limites da realidade, entrou no dia 21 de março em Aquário, sendo o seu coregente.

Saturno neste signo é extremamente importante nas sociedades, no mundo. Vem estruturar as vidas das pessoas, quer seja individual ou coletivo e fazer com que se trabalhe em prol da melhoria da sociedade, e no avanço tecnológico.

Aquário, signo da liberdade, geralmente simboliza pessoas que não aceitam limites, regras. Então Saturno neste signo utiliza esses limites de maneira única, impondo o processo organizacional especial, peculiar, persistente e sábio.

Todavia é incrementada a criatividade e o conhecimento profundo, a inovação, associado ao aperfeiçoamento da intuição. Fica mais evidente que se puder associar as ideias criativas com aplicação pratica, elas irão longe no tempo.

Nesta posição astrológica, sabe-se sempre o resultado para o qual as pessoas estão a trabalhar.

Eventos com Saturno em Aquário em 1992

1.A União Soviética e Jugoslávia fragmentam-se

2.Começou a UE

3.Nasce a estação de canal Aberto SIC a trazer a inovação na Tv

Os Aquarianos dos primeiros dias vão ser chamados ao Sr. do Carma para colocarem a vida em ordem, chegou a hora de resolver Carma do passado. Muitas são as mudanças que estes nativos irão ter.

Apesar da crise económica e social provocada pelo Covid- 19 em termos globais, nenhuma sociedade ficará igual com Saturno em Aquário.

Nestas circunstâncias Saturno neste signo vem conferir o modo de agir mais realista, mais responsável, imparcial.

Faz apelo a maior consciência social de que fazemos parte de um grupo de coletividade (aquário) e que precisamos atuar de forma inteligente em conjunção.

Com Saturno em aquário, nada ficará igual!

Cristina Candeias: Astróloga desde 1996, é uma das caras mais conhecidas da astrologia nacional.