Uma vez que também estão neste signo Saturno e Plutão, a energia de Aquário estará em destaque e haverá mudanças significativas na sua vida durante o próximo mês. Saiba de que forma o seu signo é afetado por esta energia!

Aquário é um signo do Elemento Ar, que carateriza os seus nativos por uma mente ágil, muito curiosa e sempre em busca de novas aprendizagens. Adepto das inovações, não se satisfaz com regras impostas e procura constantemente encontrar soluções inovadoras para lidar melhor com as situações.

Este signo é regido por Úrano, um planeta que incentiva as mudanças e que traz alterações, por vezes abruptas, ao nosso dia a dia. Ficar preso a convenções e a crenças antigas não vai ajudá-lo neste período: é tempo de assumir uma postura mais flexível e estar mais disponível para abraçar aquilo que a vida lhe oferece neste momento. Encontre a oportunidade que cada desafio lhe traz, deixando-se conduzir pela vida, sem querer forçar as situações e sem teimar na repetição de comportamentos e de padrões antigos de resposta. A chave para estar em equilíbrio, neste momento, passa por deixar que as mudanças se operem, adaptando-se a cada momento às situações e assumindo uma postura mais otimista e maleável.

Aproveite a passagem do Sol em Aquário para:

- experimentar novas atitudes;

- agir de maneira diferente;

- resolver problemas de forma original e criativa;

- investir na sua formação, dedicando-se a novas aprendizagens;

- alargar os seus horizontes, aproveitando os recursos que as novas tecnologias lhe oferecem;

- dar prioridade ao trabalho em equipa e à cooperação, mesmo à distância;

- definir limites nos relacionamentos, defendendo a sua liberdade;

- expressar a sua verdade sem ter medo;

- agir de acordo com o que o seu coração lhe diz, sendo mais fiel a si próprio;

- estar mais em contacto com os amigos, usando as tecnologias, encurtando as distâncias da forma possível;

- agir em prol da comunidade, fazendo aquilo que contribui para o bem de todos.

Aquário tem um forte espírito de grupo e, por isso, os seus nativos lutam muitas vezes pela defesa das causas em que acreditam. Quando a energia deste signo está em destaque, são mais intensas as questões sociais que se relacionam com a defesa de direitos e com a luta de minorias. Aquário dá voz a ideais que defendem e procuram um mundo mais justo e igualitário.

Quando o Sol atravessa Aquário, pode ter mais dificuldade em:

- manter a estabilidade em situações de longa duração, tais como um relacionamento ou uma empresa;

- resolver problemas utilizando métodos que funcionaram no passado;

- agir de forma teimosa ou impor a sua vontade com obstinação;

- construir algo, já que esta é uma energia bastante instável, caraterizada pelo movimento;

- encontrar serenidade, uma vez que a energia de Aquário age de forma intensa sobre a mente, deixando-a a fervilhar com novas ideias;

- manter relacionamentos em que há desigualdades e subordinação de um parceiro à vontade do outro.

De acordo com o seu signo do Zodíaco, a influência de Aquário será mais sentida em:

Carneiro

Apesar do distanciamento social, a sua relação com os outros está em destaque e, mesmo à distância, haverá a possibilidade de entrar em contacto com pessoas novas e de alargar a sua rede de contactos, o que irá ajudá-lo a vislumbrar outras oportunidades futuras.

Touro

A sua carreira atravessa uma fase crucial, que será exigente, pois vai obrigá-lo a abdicar de posturas rígidas e até a abrir mão daquilo que tinha como hábito fazer. Aceite os desafios de forma mais flexível, pois querer resistir às situações não fará com que elas se revolvam. Deixe-se conduzir pela vida, poderá ir mais longe do que imagina ser possível.

Gémeos

Este período é bastante favorável para a sua expansão, ajudando-o a abraçar novos desafios a nível intelectual. É uma boa fase para apostar na formação online e para estudar mais sobre assuntos que desconhece, assim como para iniciar projetos que se destacam daquilo que tem vindo a fazer.

Caranguejo

Pode haver mudanças profundas dentro de si, que surgem como consequência de uma sensação constante de insatisfação e, até, de angústia em relação ao presente e medo do futuro. Liberte-se de comportamentos tóxicos e de tudo o que não faz com que se sinta bem e com que evolua.

Leão

A sua vida amorosa está em renovação e, num relacionamento já existente, poderá ter de fazer escolhas difíceis, que vão ajudá-lo a compreender aquilo que procura e aquilo de que precisa. Evite, no entanto, tomar atitudes drásticas, pois estará mais impulsivo e será difícil ver as situações com clareza.

Virgem

As questões relacionadas com a saúde surgem como a preocupação máxima, que consome a sua energia de forma por vezes quase irracional. Não se deixe vencer pelo pessimismo e enfrente as mudanças com maior confiança na sua capacidade de superar as provas. A nível profissional existe também tendência para ser confrontado com situações que o obrigam a sair da sua zona de conforto.

Balança

Pode sentir-se mais liberto a nível afetivo e assumir uma postura mais descontraída, que lhe permitirá desfrutar em pleno do romance. A criação artística goza também de uma proteção especial.

Escorpião

A vida familiar consumirá a sua atenção neste período. Pode ter de fazer um ajuste às rotinas do dia-a-dia em família ou encontrar soluções para resolver problemas. Atenção a atitudes inflexíveis, pois há tendência para surgirem atritos e para ter de enfrentar resistência às suas ideias.

Sagitário

Pode ter de lidar com situações relacionadas com irmãos e amigos de longa data, que vão recorrer ao seu auxílio e que contarão consigo. As questões relacionadas com a comunicação estão em destaque. Aquilo que inicialmente pode apresentar-se como um problema acabará por trazer-lhe novas oportunidades a este nível.

Capricórnio

A sua vida financeira pode enfrentar algumas situações inesperadas, que vão obrigá-lo a encontrar formas alternativas de lidar com os problemas. Explore bem os recursos de que dispõe e mantenha-se atento às circunstâncias, pois podem vir ao seu encontro oportunidades inesperadas, que vão trazer-lhe boas perspetivas futuras.

Aquário

A sua energia pessoal está acentuada, porém pode ter dificuldade em estabilizar. Mantenha a sua mente ocupada com atividades que o ajudem a explorar a sua criatividade e obrigue-se a descansar, pois estará mais inquieto. Esta é a altura ideal para fazer mudanças na sua vida, já que está prestes a iniciar um novo ciclo.

Peixes

Este período pode confrontá-lo com situações que o deixam apreensivo, obrigando-o a enfrentar medos antigos e a confrontar-se com escolhas que o vão ajudar a encerrar ciclos na sua vida. Prepare-se para uma renovação, está prestes a iniciar um novo ciclo pessoal. Esta é a altura ideal para definir aquilo que quer levar consigo, e o que deve deixar ficar para trás.