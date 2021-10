Os signos de água são: Caranguejo, Esscorpião e Peixes.

As pessoas de Água têm como principais características a emoção, percepção e sensibilidade.

São as esponjas que absorvem tudo ao seu redor.

A sua intuição e misticismo fá-las ver alem do comummente visível.

O inconsciente liga-as muitas vezes quando em desequilíbrio a vícios ou alheamentos, consequência de um mundo interior tão incrivelmente bonito que faz com a decepção com a materialidade das coisas aconteça.

Nota: podemos considerar as pessoas de cada elemento, não apenas pela presença do sol ( signo) neste elemento, mas também pela predominância da lua, ascendente ou vários planetas neste elemento.

Alexandra Ramos Duarte

#astrologiasemtabus