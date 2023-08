Veja no Sapo Zeno vídeo com as previsões para todo os signos.

Dia 13 o Sol e Vénus ficam juntos em Leão ( e a lua junta-se também dia 15) por isso grande parte dos nativos neste dia poderão ter vontade de saborear a vida e também de comemorar .

No dia 15 o Sol vai estar mais tenso e a desafiar Úrano, por isso não deixe esmorecer o que viveram antes.

Mantenham o espírito positivo e a mente aberta.

Dia 16 acontece a lua nova em Leão, favorecendo melhoramentos na sua imagem pessoal, autoestima e pedindo momentos em que possam recuperar energias e vitalidade. Semana que ajuda, por exemplo, a iniciar atividade física ou inscrever-se num ginásio.

Feliz Semana!

Heloisa Miranda