A semana começa com a Vénus a desafiar Júpiter e logo com o alto a questionar se amamos aquilo que fazemos, aquilo que somos e aquilo que merecemos.

O sol prepara-se também para deixar o signo de Virgem e no dia 23 termina a semana no signo de Balança.

Os nativos de terra têm agora possibilidade de voltar a descansar um pouco mais e de olharem para os temas da relação e do lar.

No dia 22 a lua começa a sua fase crescente em Sagitário trazendo mais resultados às sementes lançadas à terra há uns tempos atrás.

Para que tudo corra bem, aproveitem o céu pleno de esperança e positivismo em todas as metas que pensam cumprir ao longo da semana.

Boa semana!

Alexandra Ramos Duarte