Dia 7 Vénus chega a Caranguejo o que pode trazer mais carência e um vazio que pode ser tapado com situações rápidas ou imediatas. Atenção para se rodear de pessoas ou momentos verdadeiramente nutritivos

Dia 9 o Sol faz Conjunção a Urano trazendo possibilidades de mudança

Dia 12 Mercúrio faz Sextil com Saturno e Mercúrio liga-se igualmente a Vénus, portanto as conversas vêm do coração e motivos emocionais. Diga o que sente e não só o que pensa.

Dia 13 Vênus em Quadratura com Plutão pode trazer desafios e divergências nas relações e até rupturas.

Alexandra Ramos Duarte