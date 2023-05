Veja no Sapo Zen o vídeo com as previsões para todos os signos

O Sol vai desafiar Saturno podendo fazer balançar as nossas estruturas ou algumas regras que tínhamos definidas.

A Vénus também vai mexer com os nossos dias podendo trazer um maior sentimento de incompreensão por parte do outro e por estarmos mais sensíveis.

A lua começou a fase crescente em virgem dia 27 e ficará cheia apenas no próximo dia 4 de junho.

Boa Semana a todos,

Alexandra Ramos Duarte