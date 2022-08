Veja as previsões para todos os signos

Dia 23 o Sol entra em Virgem

Dia 24 Início de Úrano retrógrado até ao final do an.~

O planeta da rebeldia, das mudanças, da inovação pode pedir-lhe mais calma ou até travar algumas mudanças que precise fazer.

Repense os motivos da mudança.

Aproveite, no entanto, o lado mais criativo deste planeta para renovar o que já existe, dando-lhe uma nova roupagem.

Dia 25 Mercúrio entra em Balança, um forte sentido de justiça impõe-se.

O intelecto ganha mais força e as relações estão mais diplomáticas.

As trocas comerciais podem acontecer e sem danos para algum dos lados.

Altura favorável para resolver conflitos ou mal entendidos.

Alexandra Ramos Duarte