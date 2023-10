Poesia dos Céus – Ser autêntico: confrontar para curar. Aceitar, para transformar.

Eclipse Lunar parcial /Lua Cheia de Touro-Escorpião 28 Out 2023 - Parte 2.

- Tempos dos mais in-tensos, que dão a tónica dos próximos 6 meses. 2024 é um ano forte em tensões, na transição para as grandes mudanças civilizacionais que iniciam em 2025/26. Falarei mais sobre isto noutros textos e vídeos nos meus social media.

- Pegue em caneta e papel e reveja o Calendário:

1 - O que aconteceu na sua vida, em termos de temas/padrões em 2004/05? – anos em que tivemos os mesmos eclipses de agora, neste eixo Touro/Escorpião, e os nodos lunares também nestes mesmos signos.

2 - O que aconteceu na sua vida, em termos de temas/padrões em 2013/14? – anos em que tivemos os mesmos eclipses de agora, neste eixo Touro/Escorpião, e os nodos lunares também nestes mesmos signos, inversos.

3 - O que aconteceu na sua vida, em termos de temas/padrões por Novembro de 2021? – ano em que se iniciou novo ciclo destes eclipses no eixo Touro/Escorpião. Pouco depois em janeiro 2022, os nodos lunares entraram também nestes mesmos signos.

A Astrologia (também é) a ciência dos ciclos e para aprendermos as lições que a Alma precisa, é fundamental reflectir o passado, compreender o que foi semeado, como foi nutrido, e o que acabámos por colher.

O Nodo Lunar Norte está em Carneiro: O Raio da harmonia através do conflito. E esta Lua Cheia está perto do Quíron em Carneiro: através do confronto, a cura torna-se possível.

Por vezes, temos que confrontar (não guerrear) ideias, visões, status quo, padrões, alianças, parcerias, onde já não cabemos.

Onde já caducámos, expirámos a validade, para (re)encontrar autenticidade. Carneiro fala do impulso primal para existir, como signo que rege o Ascendente universal; a identidade está sempre ligada à nossa razão para estarmos vivos, encarnados na Terra.

Qual é esse seu destino?

Desígnio para estar vivo?

A cabeça do Dragão em Carneiro chama-nos a isso mesmo!

A Lua em Touro pede-nos que acrescentemos valor ao mundo, com integridade, concretizando coisas confiando no nosso próprio valor.

Na melhor das hipóteses – porque a regente, Vénus, está em Virgem em trígono a Urano e oposta a Neptuno:

- Com um sentido de liberdade Uraniano (o desafio é sermos autênticos num mundo que não premeia isso, nem apoia a individuação) – Vénus trígono a Urano.

- Com aceitação da dissolução do que precisa morrer, em vez de persistir na ilusão que destrói. Com compaixão, mas não vitimização. Com tudo ao melhor da nossa capacidade. Com o sentido da transcendência que nos une (Neptuno em Peixes) no cerne da condição humana.

- Com humildade, (re)conhecendo os nossos próprios excessos e erros.

A Lua Cheia está (eclipsada) em Touro, cuja sombra fala de preguiça, avidez, materialismo, hedonismo, medo de perder, posses de qualquer natureza (do que tem tido medo de perder, nestes tempos?).

Ora, o nodo norte em Carneiro exorta ao oposto: resiliência, coragem, acção.

E o Nodo Sul, alerta para sairmos da polaridade negativa de Balança: conformidade com o status quo por medo de gerar conflitos, falsidade para obtermos o que necessitamos, manipulação.

Então há neste eclipse lunar, uma exposição clara dos temas negativos Venusianos (regente de ambos os signos, Touro e Balança), que nos compete trabalhar, para evoluirmos e colhermos os bons frutos da transformação, que é Escorpião, onde o Sol está!

Quando algo chega ao seu limite, vira o seu oposto, ou seja, o excesso como o deficit) é negativo.

Touro no seu limite de estaticismo, não movimento, estagnação, rigidez, torna-se morte (que associamos com Escorpião).

Escorpião, no seu limite de desejo pelo poder, torna-se destruição, guerra.

Mas o Escorpião essencial, é Vida. Porquê?

Porque não vivemos se não nos transformarmos. Se ficarmos sempre infantilizados, ou co-dependentes, ou presos a um passado que já não existe, não vivemos, sobrevivemos.

Então, Escorpião é Vida, enquanto é renascimento.

Extraordinária esta dança entre os regentes de ambos, os nodos lunares e os eclipses nestes cerca de 2 anos: Vénus e Marte.

Com a força do Sol e seu Regente Marte em Escorpião, (e Mercúrio, que confere profundidade e psiquismo neste signo) podemos avançar neste processo intenso de auto transformação, purificação, cura, e ir chegando sempre mais próximo do nosso verdadeiro Self/Eu.

Estes dois eixos e planetas são por excelência, os das relações interpessoais.

Não é por acaso que tantas pessoas têm tido crises de relação afectiva ou de parcerias profissionais ou de qualquer tipo.

O lado sombra de Balança, Touro e Vénus, também fala das “fantasias do amor”, da ”ilusão dos prazeres”, do narcisismo/toxicidade relacionais.

Que estas configurações denunciam, revelam, para curar, evoluir.

Se aproveitarmos o que o Outro simboliza no Sol em Escorpião, nos devolve como espelho de objetos internos autodestrutivos, deixamos de atirar para ele as bombas (sejam, tragicamente, reais, sejam psíquicas). Passamos a descobrir, na zona do mapa onde temos Touro (a Lua está neste singo), onde somos NÓS mesmos, que abusamos de nós! Seja devido às nossas (naturais) inseguranças, medos, desvalorização, patologias várias, onde está Touro no nosso mapa, podemos tornar-nos no inimigo. Pela inércia, pelo culto do materialismo, pelo amor aos prazeres e vícios, pela objectificação das pessoas.

Reflita bem sobre isto. Se não sabe onde tem estes signos no seu mapa, eu posso ajudar a ganhar maior clareza sobre estas dinâmicas.

- Se aderirmos - ao melhor da nossa capacidade, digo sempre – à proposta transformadora do Céu, para o nosso maior bem, se aceitarmos pagar o preço da calcinação dos materiais pesados internos, pelo resgate dessa energia crua, desapossada, inconsciente, e a alquimizarmos/integrarmos em consciência maior, energia vital e sentido de propósito, colheremos bons frutos, mesmo já neste mês de Novembro, o da Porta Oculta do Escorpião.

Que a todos compete atravessar, rumo à Luz renascida do Sagitário. Porque não há Vida, Luz, renascimento, sem morte.

Muitas bençãos para este eclipse lunar/Lua Cheia de Touro.

Com afecto,

Conscious Feminine by Vera Leal

https://www.facebook.com/VeraFariaLealInternational

Instagram: vera_faria_leal

#femininoconsciete