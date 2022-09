Mercúrio Retrógrado de 10 de setembro a 2 de outubro 2022

Signos mais influenciados: Balança – Carneiro - Virgem - Peixes

Pela sua retrogradação Mercúrio, Deus da mente, da comunicação, das trocas e do comércio, rege tudo que pertence ao nosso dia à dia.

Está Rx até ao dia 2 de outubro, assim o momento é excelente para repensar, rever, analisar todos os nossos processos mentais, os nossos projetos. Os contratos precisam de ser avaliados, as análises vão ficar ainda mais potencializadas, durante este período.

Retroceder, reorganizar, reordenar, refletir, refazer, reler, reescrever, retomar são as palavras de ordem.

Os signos mais abrangidos por esta efeméride são Balança, onde Mercúrio fica Rx , e Virgem onde o Mercúrio entra a 23 de setembro. Serão estes nativos que irão sentir uma maior dificuldade.

Os relacionamentos afetivos irão ser palco de discussão de análise é uma excelente altura para se afinar, reajustar a vida afetiva.

Acordos e planos serão mais difíceis neste período.

São de evitar compras via internet, todas as trocas comerciais ficam mais lentas, mais paradas, a vida exige uma maior responsabilidade com a palavra.

Todos os assuntos onde esteja implícita a responsabilidade, a estrutura, a organização e tudo o que estiver relacionado com base de sustentação e credibilidade, têm agora a grande oportunidade de serem avaliados e ponderados, ficando sólidos no projeto vida do ser humano.

Cristina Candeias