É tempo de tomar decisões com consciência!

Construção e realizações materiais.

Com a entrada de Marte no signo de Touro a energia tende a ser mais serena, a impulsividade diminui, aqui as decisões são mais ponderadas, pensadas.

Touro é concentrado, assim temos mais determinação na obtenção das nossas realizações materiais.

Touro é apelo dos sentidos e assim, estamos mais sensuais, vamos valorizar, saborear os nossos prazeres.

Estamos mais calmos, mais amorosos a vida é para ser saboreada com calma.

Marte é ação atitude e coragem! Assim, os nossos movimentos serão direcionados para a aquisição da nossa segurança em termos financeiros.

Nos últimos dias de julho e durante a primeira semana de agosto, Marte encontra-se com Úrano a trazer mudanças e instabilidade em relação ao ter.

Sejam Felizes.

Cristina Candeias