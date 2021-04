Esta é a melhor fase do ano para começar um projeto, um relacionamento, para dar um passo importante no amor, a nível profissional ou em família e, também, para fazer uma mudança radical na sua vida.

Cada ciclo lunar começa com a Lua Nova e, por isso, esta é sempre a melhor fase em cada mês para dar início a algo novo na sua vida. Em abril, esta energia é ainda mais intensa, na medida em que a Lua Nova se encontra no signo Carneiro, que é o primeiro do Zodíaco.

Carneiro é o signo da garra, da motivação e do entusiasmo por tudo o que representa um novo desafio, sendo também caraterizado pela coragem, pela ousadia e pela determinação que faz avançar qualquer ideia e concretizar os sonhos.

Carneiro é regido por Marte, o explosivo planeta que rege as paixões e os impulsos e, dessa forma, este signo tem uma notável capacidade de lutar por aquilo em que acredita e por tudo o que faz vibrar o seu coração.

Pertencendo ao Elemento Fogo, é um signo de pessoas naturalmente expansivas, calorosas e apaixonadas, que se entregam sem reservas a tudo o que fazem.

A Lua Nova em Carneiro é, pois, especialmente favorável para:

- fazer os seus pedidos ao Universo, assumindo o compromisso de fazer a sua parte para realizar os seus desejos;

- começar um projeto pessoal;

- dinamizar a vida profissional, implementando novas formas de lidar com as situações;

- começar um relacionamento;

- dinamizar uma relação já existente;

- defender o seu valor, estabelecendo limites e definindo prioridades;

- reclamar o que é seu - Carneiro é o signo mais consciente do seu auto-valor, o que faz com que tenha maior facilidade em afirmar a sua individualidade, os seus direitos e qualidades;

- mudar de hábitos e assumir uma nova postura, que lhe traga maior bem-estar;

- dedicar-se a algo que alimente a sua chama pessoal, o seu fogo interior, fazendo-o sentir-se melhor na sua pele e mais realizado com a sua vida;

- estar em contacto com a Natureza, recarregando a sua energia;

- confiar na abundância e na possibilidade;

- confiar mais em si, sem depender das expetativas dos outros;

- vencer medos e bloqueios.

Esta Lua Nova tem uma energia que é particularmente intensa, porque, para além de a Lua e o Sol unirem forças em Carneiro, também Vénus, Mercúrio e o asteroide Quíron se encontram neste signo. A nossa mente fervilha com novas ideias e com a vontade de as pôr em prática, já que Carneiro é motivado para agir, e poderemos encontrar soluções com base nas forças que desenvolvemos através de feridas que superámos (influência de Quíron, o nosso curador interior).

Esta energia pode ser (e, provavelmente, será) bastante explosiva, não só devido ao facto de haver uma incidência tão grande no signo Carneiro, como também porque Plutão está em quadratura com Vénus, o que intensificará as emoções.

Conflitos relacionados com paixões e sentimentos intensos estarão em evidência, e tanto podem manifestar-se exteriormente, despoletando zangas e discussões, como a um nível interno, criando tensão interior motivada por sentimentos que não se consegue controlar. O que deixa o seu coração em alvoroço poderá agora ser mais insistente e, se tem afetos mal resolvidos ou emoções escondidas, é provável que elas venham ao de cima, para que compreenda o que lhe querem transmitir e para que possa enfim curá-las e libertá-las.

Nesta Lua Nova em Carneiro, tenha atenção a:

- comportamentos impulsivos, manifestados por palavras e ações irrefletidas;

- tendência para sentir-se explosivo;

- emoções descontroladas;

- sentir-se mais carente e exigente a nível emocional;

- lutas pelo poder, tanto nas relações pessoais como profissionais;

- excesso de atividade, que pode causar lesões e acidentes;

- impaciência e intolerância para com os outros;

- irritabilidade;

- desgaste mental causado pelo excesso de atividade e/ou de estímulos.

Uma vez que a energia deste período é especialmente intensa, preste muita atenção aos seus pensamentos e a tudo aquilo que diz a si próprio, pois as suas palavras criam a sua realidade. Esta é uma energia de ação e de avanço, portanto concentre-se naquilo que quer e ponha de parte quaisquer ideias de limitações ou crenças que o fazem acreditar que não é possível realizar o que ambiciona ou que não é merecedor de receber o que deseja. A Lua Nova em Carneiro, e os planetas que a ela se juntam, dão-nos uma notável ajuda para transpor quaisquer limites que impusemos a nós próprios e superar as dificuldades.