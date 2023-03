Veja no Sapo Zen o vídeo com as previsões para todos os signos

A semana é muito rica em efemérides astrológicas!

Saturno entra em Peixes no dia 7, onde irá passar dois anos e meio. Chegou a hora de trabalhar e estruturar o amor incondicional, a criatividade, a espiritualidade. Por onde passa Saturno é sempre uma área de vida que levamos muito a sério. Corresponde igualmente ao fim de um ciclo, dado que Peixes fecha o zodíaco, tudo o que não é vivido de acordo com a verdade, acaba.

Facilidades para Peixes-Caranguejo-Escorpião.

Dia 7 é dia de Lua cheia no eixo Virgem/Peixes. Fim de um ciclo. Nesta lunação, Marte desafia a Lua a trazer situações de tensão.

Vénus e Júpiter andam de braços dados no signo de Carneiro. É um aspeto muito feliz, que traz alegria, bem-estar, criatividade, e sorte para a resolução de situações difíceis.

Facilidades para Carneiro-Leão-Sagitário

Desejo a todos uma Feliz semana.

Cristina Candeias