Veja no SAPO Zen o vídeo com as previsões para todos os signos

Marte encontra-se em Peixes, a trazer alguma pacificação e é muito positivo para os signos de água na medida em que irá dar o impulso para a ação.

Mais para o fim de semana Marte encontra Saturno, e aí a situação muda de figura, na medida que Saturno é um planeta maléfico e Marte também. Podem surgir mais conflitos, e mais situações de violência.

A Lua tem a efeméride de quarto minguante em Capricórnio, a pedir mudanças na forma como estruturamos o trabalho, tudo o que estiver obsoleto terá de mudar.

Dia 2, Mercúrio, o Deus da comunicação, fica retrógrado a impulsionar os atrasos, os atritos e conflitos. Mercúrio em Carneiro é muito veloz e feroz!

Dificuldades para Carneiro, Gémeos e Virgem

Dia 3, Vénus no Céu encontra Neptuno. É um dia sublime em termos de energia amorosa, da compaixão. Neste dia podemos ouvir a voz dos anjos!

Favorecidos: Peixes, Escorpião e Caranguejo

Dia 6, a Deusa do amor entra em Carneiro a impulsionar o amor, paixão e sedução.

Favorecidos: Carneiro, Leão e Sagitário

Desejo a todos uma feliz semana,

Abraço,

Cristina Candeias