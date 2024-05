Veja no SAPO Zen o vídeo com as previsões para todos os signos

A semana não podia começar da melhor maneira.

Júpiter acabou de entrar no signo de Gémeos! Está aberta a época de sorte para os nativos de ar.

Júpiter em conjunção a Vénus: os dois benéficos do zodíaco de mãos dadas, a distribuir benesses. Temos uma semana muito abençoada.

Júpiter bem ligado a Plutão confere força, determinação e poder para alcançarem o que quiserem.

Vénus no signo de Gémeos, além de favorecer todo o tipo de comunicação, também aguça a curiosidade e novas aprendizagens.

Marte continua em Carneiro a favorecer as ações e iniciativas em todos os signos de fogo.

Dia 30, temos a efeméride da Lua em quarto minguante na constelação de Peixes. As nossas emoções vão sofrer muitas oscilações.

Desejo a todos um feliz semana,

Cristina Candeias