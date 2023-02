Veja o vídeo com as previsões para todos os signos no Sapo Zen

A semana começa com o Sol a transitar no signo de Peixes. A energia serenou, estamos mais recetivos, mais intuitivos.

Favorecidos: Caranguejo- Escorpião.

Dia 27 temos a Lua em Quarto Crescente em Gémeos e as divulgações ficam favorecidas, a palavra está mais fluída.

Favorecidos: Gémeos-Balança-Aquário

Vénus está no signo de Carneiro, a exprimir a paixão e impulsividade em termos relacionais, amor à primeira vista.

Favorecidos: Carneiro-Leão-Sagitário

Neptuno começa a pressionar Marte, e assim devemos ser prudentes com as nossas expetativas, período de desilusões, cansaço.

Dificuldades: Carneiro- Gémeos.

Desejo a todos uma feliz semana,

Cristina Candeias