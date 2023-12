Veja no Sapo Zen o vídeo com as previsões para todos os signos

A semana começa com a Lua a entrar no signo de Gémeos. Desafia Saturno, pelo que as nossas emoções irão passar por oscilações.

Durante esta semana temos no Céu um aspeto maravilhoso: Sol em trígono a Júpiter, aspeto de proteção, de sorte, de expansão.

Facilidades: Touro-Virgem-Capricórnio.

A Deusa do amor, Vénus também faz um aspeto favorável a Neptuno, pelo que temos a energia da bondade, altruísmo, amor ao próximo.

Facilidades: Caranguejo-Escorpião-Peixes

O planeta Marte a caminhar para os últimos graus do signo de Sagitário, e vai confrontar Neptuno. Este aspeto pede prudência, calma, e acima de tudo não devemos ter expectativas, porque aquilo que desejamos não irá acontecer.

Dificuldades: Carneiro-Peixes

Dia 27 temos a efeméride da Lua cheia no eixo Caranguejo/Capricórnio, e algumas situações em termos familiares, podem trazer o conflito.

Desejo a todos uma Feliz Semana,

Desejo a todos um Feliz Natal,

Cristina Candeias