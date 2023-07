Veja no Sapo Zen o vídeo comas previsões para todos os signos

A semana começa com a entrada do Sol no signo de Leão!

Parabéns a todos os nativos. Início do novo ciclo.

Facilidades: Carneiro-Leão-Sagitário

O Sol desafia Plutão, pelo que temos de ser prudentes com atitudes radicais

Dificuldade: Leão-Aquário

A Lua entra em Balança, somos mais motivados a vivenciar os afetos.

Mercúrio, Deus da comunicação está tenso com Úrano, as ideias fervilham, a palavra está fluída, mas ficamos mais impacientes o que poderá provocar atrito.

Dificuldade: Touro- Leão

Dia 23 a Deusa do amor, fica retrógrada! Todos os signos são convidados a refletir e analisar as relações afetivas.

Contudo, os nativos de Touro-Leão-Balança e Aquário poderão ter mais dificuldades.

Marte em Virgem, desafia Saturno pelo que poderemos ter atrasos nos projetos.

Dia 26, temos a efeméride da Lua em quarto crescente no intenso signo de escorpião.

Expansão de emoções, precisamos de ser nutridos. Alguma situação de tensão, poderá surgir devido à intensidade e exigência destes nativos.

Facilidades: Caranguejo-Escorpião-Peixes.

Desejo a todos uma Feliz Semana.

Cristina Candeias