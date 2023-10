Veja no Sapo Zen o vídeo com as previsões para todos os signos

Iniciamos a semana com a efeméride da Lua em quarto crescente.

O tempo é de avançar, fazer acontecer.

Lua em Capricórnio pede iniciativas relacionadas com o trabalho.

Mercúrio acabou de entrar em Escorpião, o signo mais intenso do Zodíaco. É uma comunicação acutilante, sagaz, misteriosa.

Facilidades: Escorpião-Peixes-Caranguejo.

Marte avança em Escorpião a exaltar todas as características destes nativos. É necessária prudência, pois é um Marte muito ativo, muito explosivo.

Dia 24 o Sol entra em Escorpião.

Parabéns a todos os nativos que iniciam o novo ciclo solar.

Vénus, encontra-se com um aspeto muito favorável com Júpiter a distribuir benesses. Como estes planetas se encontram em terra, podem contar com melhorias financeiras e profissionais.

Facilidades: Touro-Virgem-Capricórnio.

Desejo a todos uma feliz semana,

Cristina Candeias