Temos uma Lua Cheia em Peixes e uma Lua Nova em Balança, que nos apuram os sentidos e ajudam a compreender melhor o que está além do que a vista alcança.

As fases da Lua em setembro serão as seguintes:

- Dia 3 às 18:08 - Quarto Crescente em Sagitário - Esta fase lunar é muito favorável para o desenvolvimento intelectual e para alargar horizontes, sendo ideal para fazer novas aprendizagens, para se inscrever num curso ou para estudar assuntos que não domina. Também é um período especialmente propício para viajar e conhecer outras culturas. O cabelo cortado nesta fase crescerá mais forte e volumoso, embora mais indisciplinado e difícil de domar.

- Dia 10 às 09:59 - Lua Cheia em Peixes - traz doçura e encanto, conciliando a nossa sensibilidade e a sabedoria intuitiva que possuímos com o sentido prático que nos conduz. Este período é especialmente favorável para o romance, para estudar temas relacionados com o esoterismo, para desenvolver a sua espiritualidade, para procurar conhecer-se melhor a si próprio e relacionar-se melhor com quem o rodeia.

- Dia 17 às 21:52 - Quarto Minguante em Gémeos - Gémeos consegue libertar-se com facilidade de tudo o que não lhe faz bem pois, embora seja nervoso, tem um raciocínio lógico astuto e que acaba sempre por direcioná-lo no sentido que é melhor para si. Assim, esta fase é bastante favorável para pôr fim a situações que não lhe trazem benefícios e a eliminar da sua vida tudo aquilo que não o ajuda a avançar.

- Dia 25 às 21:54 - Lua Nova em Balança - ajuda-nos a definir com ordem, equilíbrio e sentido prático, um rumo melhor para os assuntos mais importantes da nossa vida, fazendo-nos acreditar mais na nossa capacidade de escolher o que é melhor para nós.

Tome nota dos melhores dias de setembro.

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas – 3, 4, 10, 11, 25, 26

Para dinamizar a relação – 3, 4, 10, 11, 25, 26

Para esquecer um amor – 17, 18

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio – 3, 4, 10, 11, 25, 26

Investir num negócio – 3, 4, 10, 11, 25, 26

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras – 3, 4, 10, 11, 25, 26

Fazer novos investimentos – 10, 11, 25, 26

Pedir um empréstimo – 10, 11, 25, 26

Negociar – 3, 4, 10, 11, 25, 26

Assinar contratos – 3, 4, 10, 11, 25, 26

Fazer compras importantes – 10, 11, 25, 26

Decorar a casa – 3, 4, 10, 11, 25, 26

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos - 3, 4

Investir no seu visual – 10, 11, 25, 26

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa – 10, 11

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar – 25, 26

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês.