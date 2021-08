Temos também este mês uma Lua Cheia em Aquário, que será a segunda do ano, permitindo-nos encerrar um capítulo começado em julho e resolver assuntos que estavam pendentes. As luas de agosto falam-nos de liberdade, de afirmação e de poder pessoal, ajudando-nos a definir melhor os nossos limites e a defender o nosso lugar.

As fases da Lua em agosto serão as seguintes:

Dia 8 às 13:50 — Lua Nova em Leão — Esta Lua Nova dá-nos poder para concretizar as nossas ideias e avançar com um projeto pessoal, reforçando a nossa autoconfiança e ajudando-nos a vencer os medos que nos limitaram no passado. É uma das melhores fases do ano para qualquer início, quer seja a nível amoroso, quer seja no domínio profissional, já que Leão é um signo cheio de garra e determinação.

Dia 15 às 15:20 — Quarto Crescente em Escorpião — É uma boa fase para fazer uma transformação interior, para mudanças profundas que envolvem a nossa postura perante a vida e as situações, para deixar para trás situações e seguir em frente com maior firmeza. É positiva para dinamizar os relacionamentos, pois Escorpião é um signo muito apaixonado e intenso.

Dia 22 às 12:02 — Lua Cheia em Aquário — É a segunda Lua Cheia que ocorre neste signo neste ano, o que traz a possibilidade de terminar um ciclo e resolver situações pendentes. É favorável para reclamar os nossos direitos e definir melhor a nossa liberdade, sendo propícia ao esclarecimento de injustiças e desigualdades.

Dia 30 às 07:13 — Quarto Minguante em Gémeos — Esta é uma boa fase para simplificar a nossa vida, libertando-nos de cargas excessivas e de situações que nos limitam os movimentos. A nossa mente consegue ver com maior clareza aquilo que precisamos de resolver e de eliminar da nossa vida para que as situações fluam de forma mais organizada e harmoniosa.

Tome nota dos melhores dias de agosto...

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio — 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19

Investir num negócio — 8, 9, 16, 17

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras — 9, 10, 11, 14, 15, 16

Pedir contratos — 9, 10, 16, 17

Fazer novos investimentos — 9, 10, 16, 17, 22

Pedir um empréstimo — 9, 10, 22, 23

Negociar — 9, 10, 16, 22

Assinar contratos — 8, 9, 10, 11

Fazer compras importantes — 9, 10, 16, 17, 22

Decorar a casa — 7, 8, 9

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas — (EM SEGURANÇA) — 8, 9, 10, 16, 17, 22, 23

Para dinamizar a relação — 8, 9, 15, 16

Para esquecer um amor — 8, 9, 29, 30

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos — 8, 9, 29, 30

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa — 15, 16, 17

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar — 29, 30

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês. Não é obrigatório restringir as suas ações aos dias indicados, porém se tiver estas datas em consideração terá maiores hipóteses de ser bem-sucedido nos seus empreendimentos e projetos.