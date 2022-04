A energia lunar de abril não vai deixar ninguém indiferente: logo no dia 1 temos a Lua Nova em Carneiro, que combina a sua energia com a do Sol no mesmo signo, impulsionando as nossas ações. A meio do mês, a Lua Cheia em Balança ajuda-nos a definir melhor os limites que aceitamos e as expetativas que temos e, no dia 30, o mês termina com o primeiro eclipse deste ano, que pode trazer desenvolvimentos surpreendentes e mudar dinâmicas de poder, mexendo com a nossa segurança emocional e material.

As fases da Lua em abril são as seguintes:

Dia 1 às 06:24 — Lua Nova em Carneiro — Esta é uma das melhores alturas do ano para dinamizar qualquer projeto, pôr em prática uma ideia, procurar a concretização de um sonho ou apostar na vida amorosa. A energia da Lua Nova em Carneiro é muito favorável para a ação, e uma vez que não há planetas retrógrados neste período, a energia dominante é particularmente indicada para avançar.

Dia 9 às 06:48 — Quarto Crescente em Caranguejo — Favorável para melhorar e investir na vida em família, para fortalecer um relacionamento amoroso e para uma reconciliação. Também é favorável para decorar o lar e melhorar a qualidade do espaço que o rodeia.

Dia 16 às 18:55 — Lua Cheia em Balança — Põe em destaque os relacionamentos e ajuda a clarificar melhor os sentimentos e também os limites dentro de uma relação. Favorável para dinamizar o romance, para apostar na conquista e também para novas parcerias de trabalho ou para os negócios.

Dia 23 às 11:56 — Quarto Minguante em Aquário — Especialmente favorável para se libertar de crenças que o limitam, para purificar o seu organismo, para fazer uma renovação em sua casa e criar espaço nela para que possam entrar novas energias.

Dia 30 às 20:28 — Lua Nova em Touro com eclipse parcial solar — a Lua Nova em Touro favorece atividades relacionadas com a estabilidade material, sendo ideal para começar um negócio, para dinamizar a vida profissional e para reforças as bases em que assenta a sua vida. A nível emocional, esta Lua Nova pode trazer revelações e descobertas inesperadas, já que os eclipses solares ajudam a precipitar acontecimentos e a que as situações se desenrolem de forma mais rápida e imprevisível.

Os dias mais favoráveis, consoante as fases lunares deste mês, são os seguintes:

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio – 1, 2, 9, 10, 16, 17

Investir num negócio – 1, 2, 9, 10, 16, 17

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras – 1, 2, 9, 10, 16, 17, 30

Fazer novos investimentos – 1, 2, 9, 10, 16, 17, 30

Pedir um empréstimo – 1, 2, 9, 10, 16, 17

Negociar – 1, 2, 9, 10, 16, 17

Assinar contratos – 1, 2, 9, 10, 16, 17

Fazer compras importantes – 1, 2, 9, 10, 16, 17

Decorar a casa – 1, 2, 9, 10, 16, 17

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas – 1, 2, 9, 10, 16, 17, 30

Para dinamizar a relação – 1, 2, 9, 10, 16, 17

Para esquecer um amor – 1, 2, 23, 24

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos - 1, 2, 23, 24

Investir no seu visual – 1, 2, 9, 10, 16, 17, 30

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa – 9, 10

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar – 23, 24

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês. Não é obrigatório restringir as suas ações aos dias indicados, porém se tiver estas datas em consideração terá maiores hipóteses de ser bem-sucedido.