Nas relações afectivas as mulheres de caranguejo têm que aprender a controlar o seu lado um pouco masoquista. Se já gostam de sofrer por antecipação, ao arranjarem um sofrimento real, podem achar graça em alimentá-lo.

Por isso mesmo é que muitas vezes envolvem-se em situações repetidas e vivem as suas relações sentimentais na base do vira o disco e toca o mesmo. Metem-se em relações que por experiência própria já deveriam saber que não terão chance de dar certo. Amiguinhas errar é humano, persistir no erro é burrice. Ao menos mudem de defeitos, errem alegremente outros erros...

A dama de caranguejo normalmente é um bocado passiva e espera que sejam os outros a tomarem as decisões por si. Até podem decidir os seus destinos por elas que não se importarão ( ai, ai, ai , como boa escorpião que sou isto até dá-me dores e arrepios!!!!).

O homem de caranguejo tem uma enorme fixação na mãe e tem muita dificuldade em amadurecer. São uns verdadeiros Peter Pan! ( mas cá entre nós, caranguejos ou não, os homens são quase todos assim… não é mesmo? Nós mulheres é que fazemos de conta que eles cresceram!!!)

No entanto, podemos dizer que são dos homens que melhor entendem as mulheres e a sua natureza. Parece que as adivinham.

A sua tendência para paternalizar ou melhor maternalizar as relações é muito grande. Conseguem ser umas grandes “mãezonas” dos amigos, das amadas e dos filhos.

Não espere que aquele caranguejo especial consiga distanciar-se das coisas. Ele tem uma enorme dificuldade em analisar um facto em que se encontre envolvido de fora. Também não hesitarão em utilizar uma boa dose de chantagem emocional.

A grande missão ou desafio para os nativos de caranguejo será o de não serem escravos da sua afectividade.

No mais, sejam vocês caranguejos do tipo santola, sapateira ou siri, meus amigos:

- Vivam o presente real, não pintem o futuro tão negro e façam o favor de serem felizes!!!

E não se esqueçam que o mundo é muito mais bonito graças a sua sensibilidade e capacidade de fazer sentir!

Heloisa Miranda