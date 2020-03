Abdullah Evindar é um talentoso artista digital autodidata, residente em Akdeniz, na Turquia. O seu trabalho, que começou agora a vender na plataforma digital Etsy, centra-se principalmente na manipulação de fotografias com colagens digitais, nas quais utiliza silhuetas combinadas com elementos da natureza e com paisagens. As suas deambulações criativas estão a fazer furor na internet. Nas publicações que faz no Instagram, partilha-as com pensamentos filosóficos.

"A vida é um borrão sem sentido", considera Abdullah Evindar. Nas legendas das imagens que divulga, gosta de adicionar desabafos acerca dos paradoxos da vida dos nossos dias. "As pessoas odeiam mentirosos mas adoram a mentira", desabafa o artista. As sombras de astros, seres humanos, animais irracionais, árvores e baloiços são elementos que utiliza nos seus trabalhos, recorrendo a métodos analógicos e às possibilidades do digital para surpreender os seguidores.

A sensação de surrealismo hipnótico que procura materializar nas suas obras leva a uma interpretação poética da imagem, reforçando também, em muitos casos, a relação do infinito com a solidão do homem, como pode confirmar na galeria de imagens que se segue. "Todas as vidas escondem momentos de rutura que, de repente, fluem numa direção completamente diferente", assegura Abdullah Evindar. O preço das suas obras oscila entre os 29 € e os 132 €.