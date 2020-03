Enrique Bernal é um artista mexicano natural de Atlixco, em Puebla, no México, que ilumina artificialmente as ilustrações a lápis que faz, recriando a claridade de uma lâmpada fluorescente de forma a dar maior realismo aos traços das obras que, depois, vende online. Depois de as terminar, Enrique Bernal adiciona-lhes alguns efeitos de pós-produção extra, utilizando a popular aplicação móvel Medibang Paint, como pode ver na galeria de imagens que se segue.

Esta prática, que muitos dos seus admiradores apelidam de inteligente, confere aos trabalhos do ilustrador uma perspetiva mais pop e uma incandescência tridimensional com contornos de rostos e de corpos e até de elementos naturais e/ou místicos adicionados à composição. Há quem afirme que os seus desenhos lhes lembram as obras do ilustrador Angel Ganev, um artista búlgaro que usa uma técnica de iluminação semelhante nos desenhos que faz apenas com lápis.